Massa: “Este desembolso del FMI por U$S 7.500 millones garantiza un marco de estabilidad”

El ministro de Economía, Sergio Massa, explicó los detalles de las últimas negociaciones con el FMI.

Luego de reunirse con Kristalina Georgieva en la ciudad estadounidense de Washington, Sergio Massa encabezó una conferencia de prensa donde remarcó el pago de un nuevo desembolso del FMI por u$s 7.500 millones y destacó que se “multiplicó por cinco” la capacidad de intervención del Banco Central en el mercado financiero.

“Nos parecía importante informar y hacer esta conferencia de prensa porque el día de hoy ha terminado la quinta y sexta revisión del programa con el FMI y se ha producido el desembolso de u$s 7.500 millones”, inició el ministro de Economía y apuntó que esa suma servirá “para fortalecer el programa y las reservas del Banco Central de la República Argentina”.

A su vez, señaló que el desembolso “nos permite transmitir una situación de control de una de las variables que aparece como una variable de intranquilidad, que es la del funcionamiento de los dólares financieros. Por primera vez el programa admite la capacidad de intervención del Banco Central”, señaló.

Posteriormente, remarcó la posibilidad “la oportunidad de seguir adelante con operaciones de crédito. Ustedes saben que el swap chino ya está activado”, que facilitaría “mantener los niveles de importaciones necesarios para el funcionamiento de la economía argentina”.

El ministro de Economía también apuntó contra el ex presidente: “Lo más dramático del acuerdo de Macri con el Fondo en el 2018 fue haber financiado la fuga de capitales de la Argentina y haberle dejado un ancla enorme a la economía”.

“Nosotros entendemos que la Argentina tiene que mantener una relación seria y sana con el FMI pero que no debemos aceptar imposiciones que lastimen o dañen a la realidad de los argentinos, que es un país que a lamentablemente a lo largo de los últimos años viene de frustración en frustración y creemos que tiene que recorrer un camino de recuperación de la autonomía a partir de aumentar sus exportaciones y vender su trabajo al mundo para, sobre todas las cosas, lograr una balanza comercial superavitaria que hagan fuerte a nuestra economía y nuestra moneda”, sintetizó.

El funcionario también subrayó que existe “un procedimiento de revisión de las metas monetarias, donde el déficit fiscal es 1,9”.

Crecimiento de las reservas del Banco Central

Sergio Massa señaló que el desembolso permite “recuperar parte de lo destinado al pago de vencimiento de junio, para fortalecer y engrosar la situación de reservas de nuestro Banco Central”. Luego de calificar como “una hipoteca con la cual convivir” la toma de la deuda, anheló “cancelar esa deuda y ser un país con absoluta autonomía en la toma de decisiones”, pero “mientras tanto tenemos la responsabilidad de administrar esa situación”.

Asimismo, remarcó que “este desembolso que constituye el segundo más importante en la historia del FMI garantiza un marco de estabilidad hasta fines de noviembre, en el que se va producir una nueva revisión y un nuevo desembolso para la Argentina de aproximadamente u$s 2.750 millones”

A partir del financiamiento adquirido, indicó que desde la cartera económica “tomamos la decisión de devolver adelantos transitorios del Banco Central por más de $500.000 millones, a los efectos de mostrar que el nivel de orden en las cuentas públicas se va a seguir respetando para que se tenga la tranquilidad de que el Estado no se financia con sus excesos con emisión monetaria sino a partir de financiamiento genuino”.

Como balance de las últimas tres semanas de la Economía, enumeró que se generó “un programa de acumulación de reservas” que llevaría u$s 1.890 millones acumuladas que “representa una capacidad de intervención suficiente para mantener un trabajo de control de variables”, y que Argentina accedió a “nuevos instrumentos de financiamiento para las importaciones”.

Nuevas medidas para mejorar el poder adquisitivo

El ministro de Economía afirmó que en las próximas 48 horas se anunciarán medidas que permitirán “compensar” y “recuperar” el poder de adquisitivo de compra, salarios y jubilaciones, y favorecer la competitividad de las empresas, a partir de mejoras impositivas en las pymes, que permitirán sostener los niveles de exportaciones.

“El viernes vamos a estar tomando todas las medidas que van a permitir que ese sufrimiento, esa frustración que sienten muchos argentinos se vea compensada en decisiones que tienen que ver con recuperar poder de compra en salarios, en jubilaciones”, dijo.

También adelantó que habrá medidas para “mejorar la competitividad a partir de mejoras impositivas para nuestras pymes, que tienen que ver además con sostener los niveles de exportaciones y mejorarlos a partir de decisiones vinculadas a programas de mejoramiento de exportaciones que van a ser anunciados en las próximas 48 horas o a partir del día viernes a lo largo de toda la semana que viene”.

Qué le dijeron Patricia Bullrich y Javier Milei al FMI

El ministro de Economía reconoció que luego de las PASO “algunos funcionarios del FMI tuvieron un diálogo con los dos sectores de la oposición: el sector que emergió como la oposición principal en la Argentina y el sector que venía representando la oposición y que luego de la primaria quedó un poco más diluido”.

“Hubo algunos con una posición mucho más colaborativa y otros con un planteo de que no había que darle nada a la Argentina, que el Gobierno tenía que pagar todos los costos y que no importaba lo que pasara con la gente”, analizó y apuntó “que una de las coaliciones opositoras defendió “la idea de que la Argentina no debía acceder a ningún financiamiento”, en contraposición de “los que emergieron terminaron planteando que había que tener una actitud más colaborativa con el gobierno porque entendían que era una transición hacia el inicio de un nuevo gobierno”.

Sergio Massa sobre las corridas financieras y los actos de vandalismo

Consultado sobre el monto acumulado de reservas, Sergio Massa destacó la capacidad de intervención estatal y recordó que “hay algunos que especulan, lo vimos después de las PASO” para lo que “tenemos que tener todas las herramientas” para evitar la especulación financiera.

Ante otra pregunta sobre los actos de vandalismo en algunos supermercados del país, respondió que existe “responsabilidad de jueces y fiscales para buscar si se trata de delincuentes o de delincuentes instigados”. “Hay un segundo plano que es el de la gente de laburo: el comerciante y el supermercadista que trabaja todos los días, levanta la persiana y fue víctima de un delito”, añadió.

Después, aseguró que el Ministerio de Economía avanzó con un operativo junto a la Secretaría de Industria para que “a cada uno de los comerciantes afectados en las provincias de Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Córdoba y Mendoza que tengan la denuncia realizada y que tengan una constatación de las pérdidas se le haga un aporte no reembolsable de hasta $7 millones para recuperar el capital de trabajo. Creemos que la gente de trabajo que fue víctima de un delito tiene que ver en el Estado su capacidad de respuesta y reacción”.

Por otro lado, manifestó que ya se han instruido a funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Economía para que “los delincuentes que arrebataron un comercio o un supermercado no entren por una puerta y salgan por la otra de la comisaría. Vamos a estar controlando a esos jueces y a esos fiscales, para ver si aplican el Código Penal con su plenitud porque esto es robo en poblado y en banda y hay un ataque de la propiedad privada”.

Acuerdo para financiar importaciones con Brasil

Massa también adelantó que el próximo lunes que viajará a Brasil para reunirse con su par de Hacienda, Fernando Haddad, con quien firmará un mecanismo que permita financiar las importaciones de ese país a la Argentina y, así, evitar usar dólares de las reservas internacionales.

“El lunes vamos a estar en Brasilia para poner en marcha un mecanismo de apoyo al financiamiento de importaciones de Brasil a la Argentina, para aliviar aún más la utilización de las reservas”, aseguró Massa.

Al respecto, el titular del Palacio de Hacienda dijo que del encuentro “seguramente” participarán “el ministro Haddad y el presidente Lula” Da Silva.

Esta mañana, el Gobierno de Brasil confirmó que propuso a la Argentina pagar por las exportaciones brasileñas en yuanes, para evitar depender de las reservas en dólares del Banco Central y mantener el flujo del comercio bilateral.

