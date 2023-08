Patricia Bullrich ahora dice que no eliminara las retenciones y ya hay descontento en el campo

“Representan el 10% de la recaudación del Estado, las vamos a eliminar cuando se baje ese gasto”, explicó la candidata. “Es una locura”, dicen en la Mesa de Enlace.

Patricia Bullrich dijo que no eliminará las retenciones al campo sino que las transformará en un ahorro forzoso de los productores.

La candidata a presidenta de Juntos había prometido llevar las retenciones a cero, pero ahora advirtió que “representan el 10% de la recaudación del Estado”, por lo que las va a eliminar “cuando se baje ese gasto”.

“Va a ser un crédito a futuro. Va a ser plata de la gente, del productor. Eliminamos las retenciones y pasan a ser un ahorro del productor, mientras bajamos los gastos del Estado, tenemos que bajar 2 puntos del PBI”, dijo Bullrich en el congreso de Coninagro.

“Ya no va a ser una retención, va a ser un ahorro que luego lo van a poder usar”, dijo la candidata.

El planteo de Bullrich fue confuso y reiterativo y confirma las dificultades de Bullrich para abordar cuestiones económicas. A tal punto que su candidato a gobernador, Néstor Grindetti, debió salir a relativizar sus promesas. “Bajar las retenciones a cero el primer día nos produciría un desequilibrio muy grande”, dijo Grindetti.

“No sabemos qué responder”, dijeron a LPO desde una de las principales entidades agrarias. “Es una locura”, agregaron a este medio desde la Mesa de Enlace.

Antonio Aracre, ex jefe de asesores de Alberto Fernández, se atribuyó la idea de Bullrich. “Le tendria que cobra royalty a Patricia. Reconozco que no lo explicó bien, porque su fuerte no es la economía. Hay que eliminar las retenciones para ser un pais normal. Pero como no las podemos cortar de un momento a otro por el agujero fiscal que produce, es una excelente medida”, dijo Aracre a FM La Patriada.

“Por el monto impositivo el estado otorga un bono, que se puede usar para la adquisición de insumos o para el ahorro y conservar durante años”, dijo el ex CEO de Syngente. “Ese bono tiene una tasa de cobertura. Funciona como un instrumento mas dentro de la famillia de bonos de deuda del Estado”, dijo Aracre.

