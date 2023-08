Para Durán Barba: “Milei le arrebató la bandera del cambio a Juntos”

El consultor histórico del PRO dijo que Bullrich debe rediseñar su estrategia y analizó el vínculo del libertario con Macri: “No hay coincidencia ideológica, Macri está equivocado al pensar eso”.

Jaime Durán Barba, el histórico consultor histórico del PRO, analizó el triunfo de Javier Milei en las primarias y sostuvo que el libertario le robó “la bandera del cambio” a Juntos.

El asesor ecuatoriano analizó el panorama que enfrenta Patricia Bullrich y opinó que debe cambiar para la primera vuelta. “Bullrich debe rediseñar la estrategia, debe recuperar elementos que fueron eficientes para que el PRO gane. Juntos por el Cambio era el cambio. Milei les arrebató la bandera del cambio”, afirmó Durán Barba.

“Es un proceso abierto, pero Milei tiene muy buenas oportunidades. Después de las PASO es quien capitalizó toda la conversación política”, analizó Durán Barba respecto al ballotage.

“En una segunda vuelta con Bullrich, el oficialismo decide al nuevo Presidente. Siempre decide el que sale de la carrera. Y es difícil que los peronistas voten a Bullrich. Si Milei va con Massa, los votantes de Bullrich es más probable que voten por Milei”, aventuró en una entrevista en Cadena 3 Rosario.

El ecuatoriano profundizó su análisis sobre la irrupción de Milei y aseguró que “es un fenómeno que se da en el continente”. “Es el de Boric en Chile, el de Castillo en Perú. Esto nació con internet, los partidos tradicionales se hicieron pedazo. Y asoman estos dirigentes con gran fuerza para ganar elecciones, no para gobernar”, indicó.

“Es una equivocación pensar en que Milei tiene votos por ideología. Lo votan quienes no están de acuerdo con sus tesis. Al igual que pasó con Boric y Castillo. Y pasó con Trump en Estados Unidos. Milei es un espectáculo, hace bien sus cosas, comunica bien, pero no tiene que ver con ideología. No hay coincidencia ideológica, Macri está equivocado al pensar eso”, sostuvo Duran Barba.

“Milei tiene un temperamento fuerte. El Presidente tiende a prescindir de quien lo llevó hasta ahí. Pasó con Kirchner, que fue un invento de Duhalde. Milei prescindirá de Macri si gobierna. En política nadie está terminado, pero pasó el tiempo del liderazgo de Macri. Hay una caducidad generacional”, disparó el ecuatoriano contra su ex jefe.

fuente: lapoliticaonline