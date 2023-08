Alemania en crisis: acordó rebaja fiscal y planea ‘congelar’ alquileres

Ante el vaticinio de una pronta recesión y el actual estancamiento económico, Alemania acuerda rebajas fiscales y un paquete de estímulos por 7.600 millones de dólares para reactivar el país.

Alemania, ex potencia industrial de Europa, está sumida en una grave crisis económica y enfrenta el estancamiento del Producto Bruto Interno (PBI) en los últimos años, panorama que es viable que conduzca al pueblo germano al abismo de una recesión, así lo vaticina el FMI. Por ello el canciller alemán Olaf Scholz anunció este martes (29/08) un paquete de medidas de estímulo fiscal de alrededor de $7.600 millones de euros para reactivar la economía estanca y analizan un nuevo límite al aumento de los alquileres hasta 2026.

La coalición gobernante integrada por socialdemócratas, Los Verdes y liberales, han venido interviniendo el mercado mobiliario para garantizar viviendas asequibles a los ciudadanos de escasos recursos ante las reiteradas disparadas de precios de los alquHace un tiempo, el Oficialismo cerró un acuerdo con las inmobiliarias Deutsche Wohnen y Vonovia para comprarles más de 15.000 viviendas y locales en Berlín, que luego fueron distribuidas en compañías públicas para arrendamientos a poco valor (viviendas sociales).ileres.

Ello sucedió gracias a un referéndum (no vinculante) que legitimó la iniciativa de expropiación de viviendas de inmobiliarias con más de 3000 inmuebles. Del 2019 al 2022, el gobierno también congeló el precio de los alquileres.

La crisis económica en Alemania se debe a una economía manufacturera dependiente, que es más vulnerable a las crisis globales y también porque dependían de Gazprom, que al iniciarse el conflicto bélico entre Rusia-Ucrania se quedó sin ese suministro de gas, oportunamente.

Tal como contó Urgente 24, el gigante ruso Gazprom redujo las exportaciones de gas a través del gasoducto Nord Stream 1 por retrasos en la devolución de la turbina NS-1 en una revisión en Siemens Energy de Canadá y a la vez el gasoducto Nord Stream 2 del Báltico sufrió un “sabotaje”, lo que se tradujo en una crisis energética en Europa, como el caso de Alemania que importaba alrededor del 40 % del gas del Kremlin. Esto último repercutió en el aumento de las tarifas energéticas. La pandemia del Covid también tuvo injerencia directa en el estancamiento de la economía alemana porque interrumpió las cadenas de suministro, sumado a la contraída del PBI en un 0,3 % durante el primer trimestre 2023 (tras el 0,5 % en los tres últimos meses de 2022).Lo enumerado antes, provocó este cataclismo real de encarecimiento del costo de vida/inflación, que si bien no llega a valores latinoamericanos, afecta el estilo de vida germano que está ‘a un pasito’ de caer en desgracia. La producción manufacturera y el PBI se estancó desde el 2018, ante nuevos rivales en la industria automotriz como Tesla y fabricantes chinos de automóviles eléctricos que destronaron a Volkswagen, por arraigarse a un sistema que es obsoleto. “Alemania se recuperará, pero sufre dos males a largo plazo: sobre todo su incapacidad para transformar un viejo sistema industrial en una economía del conocimiento y una política energética irracional”, dijo Joffe, periodista y miembro de la Universidad de Stanford.

Pack para “alivio fiscal” y para el pueblo

A sabiendas de esta situación inestable económica en Alemania, el canciller Olaf Scholz anunció este paquete de medidas de más de $7.000 millones de euros para reducir el impuesto de sociedades que abarca a pequeñas y medianas empresas. “En esta coyuntura, es muy importante que el gobierno federal lance una ofensiva para estimular el crecimiento de nuestro país, y garantizar que las empresas tomen sus decisiones de inversión”, afirmó Scholz ante la prensa.

Este programa de reactivación consta de diez puntos, entre los que se destacan los incentivos a las empresas para que realicen inversiones respetuosas con el clima o en materia de investigación. Asimismo este paquete de medidas introduce mejoras en la deducción fiscal aplicada a las empresas por eventuales pérdidas y fomenta el ingreso de las pequeñas empresas al mercado de capitales.

Como si esto fuera poco, el ministro de Trabajo Hubertus Heil también comunicó en esta jornada el aumento de la pensión no contributiva/subsidio a los desocupados en más de 12% el año próximo, pasando de 502 a 563 euros. A su vez, desde hace meses, el parlamento y el Consejo Nacional sobre la inflación debaten poner un límite al precio de alquiler en Alemania para los próximos tres años, hasta un tope máximo del 5 % hasta el 2026, tal como el congelamiento de 2019 a 2022, pero la bancada del conservador Partido Popular Austríaco lo bloquea.

FUENTE:URGENTE24