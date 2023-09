Milei se niega a debatir de economía con Melconian

“Yo debato con candidatos a presidente”. “Ojo con todos esos economistas que quieren salvar al parásito y no al cuerpo, o sea, todos menos yo”, dijo el dirigente liberal, frente a los empresarios en la Expoefi de La Rural

Frente a empresarios y bancarios, Javier Milei volvió a defender ayer su proyecto de dolarización y libre mercado que piensa implementar si llega a ser presidente Gobierno y no pasó por alto la incorporación del mediático economista de la Mediterránea, Carlos Melconián, a la campaña de Juntos por el Cambio.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza chicaneó a su colega, el economista elegido por Patricia Bullrich: “yo debato con candidatos a presidente, no me bajen el precio”, dijo ante la prensa.

Milei deslizó críticas hacia Juntos por el Cambio y la incorporación de Melconián al equipo de Bullrich, con alusiones personales y críticas económicas. “Los que entendemos de microeconomía no perdemos el tiempo tiñéndonos”, lanzó en un momento.

“Los que se tildan de ortodoxos miran solo al sector privado cuando quieren el ajuste. Ojo con esos porque son cómplices que quieren salvar al parásito y no al cuerpo. Cuidado con esos, es decir, todos menos yo”, aseguró, en clara referencia al economista de Mediterránea.

Más temprano, en declaraciones radiales había apuntado contra la candidata del PRO. “Entiendo que Bullrich está muy pobre en términos de análisis económico, ha cometido errores verdaderamente graves, y que la gente está muy asustada con lo que pueda hacer ella en una situación de Gobierno porque demostró falencias groseras”.

También había considerado que “Bullrich tenía un equipo y lo cambió por otro de un día para otro”. “Una cosa bastante rara”, señaló.

A lo largo de su charla, Milei defendió, primero, su proyecto de libre competencia de monedas, que derivaría en una dolarización, al considerar que “el dinero es un invento del sector privado” que solamente se usa “para intercambiar derechos de propiedad”.

“Cuando el Banco Central se pone a molestar con la oferta monetaria lo único que puede hacer es daño, porque no existe la oferta óptima de dinero, porque eso está determinado por la demanda. Por lo tanto ustedes no necesitan tener un Banco Central. De hecho el dinero es un evento privado que los Estados se apropiaron para estafarnos a todos. ¿Y ustedes le van a festejar a los chorros de los políticos que les metan la mano en el bolsillo con el impuesto inflacionario? Raro… Yo no”, exclamó.

fuente:lagaceta