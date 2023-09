Tucumán: Casi 60 choferes fueron suspendidos, las empresas aducen graves problemas económicos

La medida fue tomada por las empresas tras reducir la frecuencia de las unidades en un 25% por severos problemas económicos.

a crisis del transporte público de pasajeros se agudiza en la provincia de Tucumán. Este fin de semana se hizo realidad el anuncio de los empresarios efectuado hace días, la suspensión rotativa del personal de conducción.

Esto se debe a que las empresas han reducido en un 25% la circulación de los colectivos como consecuencia de las serias dificultades económicas.

Con el gremio de los trabajadores en alerta, la UTA Tucumán confirmó que entre 50 y 60 choferes han recibido la suspensión y no trabajarán esta semana. Según confirmó César González (secretario general), las suspensiones varían entre los tres y cinco días.

Las empresas que han avanzado con esta medida son: Florida, Leagas, La Nueva Fournier, Cerro Pozo, El Galgo y General Belgrano.

Este lunes por la mañana, los asesores legales del gremio se reunirán para rechazar las cartas documento enviadas a los trabajadores y realizarán una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia y de la Nación.Además, los empresarios afirmaron que no alcanzarán a pagar los sueldos del mes de agosto en tiempo y forma, por lo que la UTA analizará los pasos a seguir. No descartaron una medida de fuerza durante la semana.

