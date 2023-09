Leiva Joyas fue denunciada por estafa en Salta

Grave denuncia contra Leiva Joyas.

salteño denunció ser estafado

La tradicional tienda de joyas pasó por la ciudad y dejó a varios con un gusto amargo. Un hombre se animó a denunciar por FM Capital.

Leiva Joyas desembarcó en la provincia de Salta hace menos de un mes y ya parece tener problemas con sus clientes. Resulta que, el negocio que se encarga de comprar oro, relojes, antigüedades, brillantes y alhajas, se ve envuelta en una acusación de “estafa” por parte de un salteño que quiso vender sus pertenencias al negocio.

Alejandro (quien decidió mantener en secreto su identidad), habló con FM Capital y contó su mala experiencia con Leiva Joyas. “Como estoy por construir y necesito dinero vi la posibilidad de vender mis cosas. Ellos pesaron mi anillo y cadena y me dijeron que tengo $120 mil pesos a mi favor”, explicó el salteño. Hasta este momento, Alejandro no tenía ningún problema con el negocio, sin embargo lo peor vino después.

“Acepto la oferta y luego ellos me dicen que ponen un líquido en un recipiente donde ponen el anillo y la cadena para conocer el valor real. Después del proceso me dicen que tenemos el valor de $60 mil pesos, lo que me parecía muy poco y les dije que no”, comentó Alejandro siendo este el momento en el que se sintió “engañado”. “Como no lo quise vender, me dijeron que después tenía que venderlo rápido porque la cadena y el anillo se rompe por el líquido. Nunca me dijeron que pasaba eso”, agregó el salteño molesto por la situación. “Nunca me explicaron lo que iba a pasar después del líquido”, enfatizó

Esta situación descolocó a Alejandro, sabiendo que después de lo que hizo Leiva Joyas no podía vender sus pertenencias en otro lugar. Por lo tanto, no tuvo más opciones que vender su anillo y cadena a la mitad del precio que le dijeron en un principio. “Me sentí engañado. Conozco muchas personas que le pasó lo mismo”, sentenció.

FUENTE: QUEPASASALTA