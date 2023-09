EXODO: Candidatos a concejales de Milei se bajan de la lista y avisan que van a votar al peronismo

Es en San Antonio de Areco. Quien ocupa el segundo lugar para el Concejo se enteró de su candidatura cuando la llamaron para la foto. “Jamás fui consultada”, dijo.

En San Antonio de Areco, integrantes de la lista local de La Libertad Avanza denunciaron que no estaban al tanto de sus candidaturas y, tras tomar conocimiento, reclaman ser quitados de esa nómina, a la vez que avisan que votarán al peronismo.

En paralelo, el candidato a intendente se desentendió del armado de la lista que encabeza, mientras que libertarios que se bajaron minutos antes del cierre de listas, denunciaron que la boleta distrital que quedó en competencia por La Libertad Avanza en Areco se hizo “entre gallos y medianoche”.

La polémica surge en un contexto donde el peronismo puso en marcha el plan para recuperar los cinco puntos que, consideran, perdieron en las PASO por “ayudar” a Milei.

Como contó LPO, intendentes peronistas del conurbano hicieron una autocrítica por armarle listas a los libertarios y ayudarles a fiscalizar. Además de apuntar a revertir ese panorama, el peronismo también focaliza en provincias del norte, como Santiago del Estero. LPO adelantó que, allí, Milei se quedó sin candidatos a diputados nacionales en una maniobra en la que quedaron las huellas de Gerardo Zamora, el histórico caudillo santiagueño.

En tanto, para algunos armadores bonaerenses del peronismo, la situación expuesta en Areco no será la única que surgirá con listas distritales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

“Yo no estaba al tanto que estaba en la lista. Me llaman para decirme que tenía que prepararme para una foto. ‘¿Qué foto?’, pregunté, y me dicen que soy candidata a concejal de Milei”, dijo a LPO Marina Mendoza, que ocupa el segundo lugar en la lista al Concejo Deliberante de Areco por La Libertad Avanza.

En esa línea, contó que se comunicó con el candidato a intendente del espacio, Marcos Basaldua, para que la saque de la lista pero que, ahora, le piden firmar un formulario para darse de baja. “No voy a firmar para darme de baja en algo que nunca firmé para subirme”, dijo Mendoza, que agregó que ya tiene a su abogado trabajando en el tema.

Pero no se trata del único caso, un planteo similar hizo Domingo Ignacio De Blas, candidato a consejero escolar de esa misma lista que, afirmó, se enteró de su postulación “cuando llegaron las boletas”.

En las PASO, la lista liderada por Basaldua obtuvo alrededor de 17 puntos, ubicándose en tercer lugar detrás de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. De repetir esa performance, los libertarios en Areco tienen chances de ingresar al Concejo.

“Yo no armé la lista, a mí me dijeron si quería encabezarla cuando ya estaba formada”, dijo Basaldua al portal local Bosco Producciones y agregó que el único candidato que pidió fue quien ocupa el primer lugar de la lista, Roberto Ariel Rodríguez.

Previo al cierre de listas, en Areco el armado libertario se veía referenciado por el dirigente del Partido Demócrata José Luis Kittlein, que había anunciado en los medios locales que su espacio presentaría una lista local. Sin embargo, a último momento se bajaron, quedando la boleta liderada por Basaldua.

Tras conocerse esta polémica, Kittlein expresó al medio local que resolvieron bajarse porque “el mensaje de Milei era uno” y no coincidía, y agregó que no conoce “a ninguno de los que ahora entregaron y forman parte de la lista”. “Claramente la presentaron entre gallos y medianoche”, agregó.

Por su parte, Mendoza, insistió: “Voy a hacer lo que corresponda para no figurar más” en la lista libertaria y agregó: “Los que me conocen saben que soy peronista y voy a trabajar fuertemente por el bien de Areco para que Agustín Casares (candidato de Unión por la Patria) sea el próximo Intendente porque es el espacio que me representa”.

En las PASO, Casares se ubicó en segundo lugar, detrás del actual intendente de Areco, Francisco Ratto (PRO).

FUENTE:LAPOLITICAONLINE