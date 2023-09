Macri le da un fuerte respaldo a la Campaña de Milei

El ex-presidente Mauricio Macri, fundador de Juntos por el Cambio, se reunió con Karina Milei y le acercó a Gabriel Martino, Pancho Cabrera Mato para juntar fondos

Martino y otro ex HSBC, “Gerry” Mato, iniciaron gestiones en Nueva York para conseguirle fondos para la campaña al libertario. Ambos son íntimos del expresidente.

Mauricio Macri volvió a Argentina y empezó a mover fichas para las elecciones. El expresidente se encontró el fin de semana con Patricia Bullrich, pero su jugada más osada fue reunirse con Karina Milei.

Como contó LPO, Macri está apostando por lo bajo -y no tanto- a la candidatura de Javier Milei y esta vez le ofreció a su hermana la ayuda de dos banqueros amigos para conseguirle contactos y fondos en Nueva York.

Según supo este medio, Martino y Mato están moviendo fichas entre posibles financistas de la campaña de Milei, aunque por ahora lo hacen a través de emisarios con el objetivo de no quedar pegados a la jugada. Otros de los que Macri envió a juntar votos para Milei es su ex ministro de Industria, Francisco “Pancho” Cabrera.

Macri puso a uno de sus amigos más cercanos a recaudar para Milei

LPO ya había revelado que Macri ya había pedido a uno de sus mejores amigos, el jugador de Bridge Pedro “Pierre” Pejacsevich, que lo ayude a juntar fondos a Milei entre empresarios locales. El ex presidente también tiene un pie en la campaña libertario con Santiago Caputo, el sobrino de “Nicky”.

Voceros de Macri negaron a LPO que el ex presidente se haya reunido con Karina Milei y haya aportado la colaboración de Martino y Mato. Cuando LPO reveló que un sobrino de su hermano del alma “Nicky” Caputo se había sumado en un lugar clave a la campaña de Milei, también lo negaron. Hoy ya es oficial.

Las sinuosas jugadas de Macri están generando una enorme tensión con Patricia Bullrich. En el comando de campaña del PRO hay bronca con el doble juego del expresidente, que desde las PASO todavía no se mostró con la que se supone es su candidata.

Fuentes del bullrichismo dijeron a LPO que no hay problema con la actitud de Macri, pero que si quiere una foto con Patricia le darán lugar. “Como a cualquier otro dirigente”, minimizan. En el equipo de campaña dicen que lo importante es que quede claro que hay una nueva etapa con Patricia como jefa.

Agregan que no les queda claro que Macri le sume votos a Patricia, pero reconocen que molestan los elogios públicos a Milei.

