Massa anunció que si llega a la presidencia eliminará el Impuesto a las Ganancias

El actual ministro de Economía efectuó una serie de anuncios que incluyen la suspensión de los aportes y contribuciones patronales que pagan las Pymes.

El candidato del oficialismo, Sergio Massa, anunció que si llega a la presidencia del país eliminará el Impuesto a las Ganancias. Según explicó el actual ministro de Economía, la medida alcanzaría a todos los trabajadores. Además, apuntó contra el postulante libertario, Javier Milei, al señalar que propone “una devaluación del 100%, como pedía el FMI”.

Massa efectuó una serie de anuncios económicos que incluyen la suspensión de los aportes y contribuciones patronales que pagan las Pymes. “Son las que más empleo generan”, dijo.

Además adelantó que eliminaría el Impuesto a las Ganancias que pagan los trabajadores, en caso de resultar electo presidente. “Un laburante, por ahora paga Ganancias, y digo por ahora porque, si soy Presidente, no van a pagar Ganancias, y yo no soy como (el ex presidente, Mauricio Macri), porque ya lo vengo planteando y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema ganancias”, remarcó.

Contra los dichos de Milei

También salió al cruce de las expresiones de Milei en el Latam Economic Forum, donde el candidato de La Libertad Avanza aseguró que el plan de dolarización de un eventual gobierno suyo “se va a hacer a precio de mercado; hoy sería a 730 pesos″.

Según Massa, esa expresión equivale a una devaluación del 100%. “Es lo que nos pedía el Fondo Monetario Internacional a nosotros”, resaltó.

Las consecuencias de una dolarización

“Ajuste y devaluación del 100%, ese es el planteo de Milei. Cuando dice 730 se le cayó la careta, es una devaluación del 100%. La Pyme tiene que saber que cuando haga la importación de su insumo lo va a pagar 730 y no 360″, dijo el actual ministro de Economía de la Nación, en referencia al valor del dólar oficial que el gobierno facilita a las empresas que importan insumos para producir en la economía local.

“(Milei) empezó a desnudar que lo que vendió hasta la PASO como dolarización, que es una devaluación del 100%, que es lo que nos pidió el Fondo a nosotros, preludiado por un ajuste que para la vida de la gente representa que pasamos de Universidades públicas a privadas, lo tienen que saber los padres y los chicos. Arancelamiento y pérdida de becas”, insistió Massa.

A eso, Massa le agregó otros ejemplos del potencial impacto del plan de su contrincante en los precios de la vida cotidiana del ciudadano promedio. “Significa que el boleto de tren pase a valer 1100 pesos, el bondi a 600 pesos, tres palos al año la universidad. Más el impacto en el consumo de todos los días”, alertó Massa.

El candidato a presidente Unión por la Patria señaló que las propuestas del economista libertario, quien resultó el candidato más votado de las elecciones primarias, no son otra cosa que “la misma receta de siempre de la derecha argentina”.

fuente:lagaceta