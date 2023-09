The Economist advierte que Milei es “un peligro para la democracia”, mientras sus asesores lo promocionan en Wall Street

El diario británico de referencia mundial afirma que “sus políticas están mal pensadas” y cuestiona la propuesta de dolarización del libertario.

Mientras Dario Epstein y Juan Napoli, asesores económicos de Javier Milei, viajaron a Washington para llevar tranquilidad a los inversores financieros, el diario británico de referencia mundial The Economist publicó un artículo donde define al candidato presidencial de La Libertad Avanza como “un peligro para la democracia de Argentina”.

El periódico afirma que “sus políticas están mal pensadas” y, además, cuestiona su propuesta de dolarización. “Bajo un sistema así, los bancos y hogares argentinos necesitarían una flotación de dólares para ponerse en marcha, algo que Milei no tiene forma de proporcionar”, sentencia el artículo.

Además el medio británico expresa que “en caso de poder aplicarlo no impediría la emisión monetaria ni contendría la política fiscal ya que el Gobierno podría continuar endeudándose”. Y agrega que “para empeorar las cosas, la Argentina está al borde del default, lo que la dolarización haría aún más doloroso, ya que no habría prestamista de último recurso si el banco central desapareciera junto con el peso”.

The Economist sostiene ademas que por no tener el “temperamento adecuado” tendría dificultades para vincularse con el FMI, a quien debería acudir inexorablemente debido a la obligación de pago del histórico crédito que pidió Mauricio Macri. “Este es el tipo de tarea diplomática delicada para la que Milei carece del temperamento adecuado”, afirma el artículo.

En la Libertad Avanza interpretan que la fecha de publicación da cuenta que se trata de una maniobra deliberada. “Justo hoy que están Epstein y Napoli en rondas de inversiones en Washington con la misión de mostrar a Milei como un candidato sensato”, dijo a LPO una fuente de ese espacio.

De las 36 horas que dura la gira, la reunión más relevante estaba prevista para la noche del jueves. Como adelantó LPO, “Gerry” Mato, uno de los argentinos más influyentes en Wall Street, será el anfitrión en su mansión de Greenwich, Connecticut, de una cena donde Epstein y Nápoli intentarán traducir las ideas del líder del espacio liberal ante traders y los representantes, también argentinos, de al menos tres grandes fondos de inversión.

Fueron invitados Pablo Goldberg, de Blackrock, Matías Silvani, de Goldentree, y David Sekiguchi, el ex Deutsche Bank, hoy Estratega de Inversiones en QFR Capital Management.

fuente:lapoliticaonline