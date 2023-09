Jaldo regreso a la provincia y a partir mañana retoma su agenda

El vicegobernador regresó a Tucumán luego de haber estado internado para realizarse dos operaciones.

El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, retornó hoy a Tucumán desde Buenos Aires, en donde estuvo internado luego de haber sido operado, y mañana retomará sus actividades para hacerse cargo del Ejecutivo provincial.

A su arribo a la provincia, el gobernador electo afirmó que está “muy contento de estar nuevamente en mi querida provincia, y la verdad que muy feliz porque, como es de conocimiento público he sido sometido a dos operaciones, operaciones que felizmente todas han salido muy bien: una que tiene que ver con una hernia umbilical y otra que tuvo que ver con un quiste hepático benigno, es decir, las dos operaciones se hicieron en el mismo momento, eso me ha llevado a que tenga que tener unos días de reposo que han sido los motivos de mi ausencia en esta provincia, pero la verdad que uno por ahí va posponiendo los temas de salud personal, por atender las obligaciones y las responsabilidades que tenemos a diario, pero bueno, yo diría que hay que priorizar los cuidados de salud porque si uno no tiene salud, la verdad que los objetivos y las metas que se proponen difícilmente se van a cumplir”.

En ese sentido, Jaldo además expresó que ya se encuentra recuperado, “yo diría un 100%, por supuesto que todavía no me dieron el alta, pero sí ya estoy autorizado para empezar a trabajar nuevamente, a reincorporarme, para atender y ayudar a atender los problemas que hoy tienen desde el punto de vista institucional la provincia”.

Por otro lado, adelantó que también de a poco retomará sus actividades políticas. “De menor a mayor me iré sumando a esta campaña de Unión por la Patria que vienen llevándose adelante en la provincia de Tucumán”.

Al mismo tiempo, agradeció los buenos augurios de la gente. “Fundamentalmente, un agradecimiento muy especial a todos aquellos que me saludaron, todos aquellos que se preocuparon, todos aquellos que han elevado oraciones para una pronta mejoría y fundamentalmente a todos los tucumanos y tucumanas que de alguna manera han estado pendientes de este proceso que he sido sometido a estas operaciones que hacía referencia, también debo reconocer los saludos y también la preocupación de los militantes, de los militantes no solo de nuestro partido, sino también debo reconocer que muchos militantes, funcionarios que tienen roles institucionales de los partidos de la oposición, yo diría la mayoría, la mayoría han mandado saludo y la mayoría han bregado y han pedido por una pronta recuperación, así que la verdad que muy contento de estar hoy en Tucumán y mañana reintegrándome por supuesto de menor a mayor a las agendas que tenga desde el punto de vista institucional y también como digo sumarme de menor a mayor a lo que es la campaña de Unión por la Patria en la provincia de Tucumán”.

fuente: comunicaciontucuman