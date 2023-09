Javier Milei ratifico la posición de Mondino sobre Malvinas y “los derechos de los isleños”

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, avaló los dichos de Diana Mondino sobre la disputa por el archipiélago que generaron bronca y desilusión.

El candidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, estuvo reunido ayer con Luis Barrionuevo, Secretario General de UTHGRA (sindicato de hoteleros y gastronómicos), habló sobre viaje a Estados Unidos y avaló los dichos de Diana Mondino sobre las islas Malvinas y los derechos de los isleños.

Diana Mondino había manifestado en una entrevista con el diario inglés The Telegraph que los isleños de Malvinas deben decidir su propio destino: “Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos, ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar”.:

La reunión con Barrionuevo

El candidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, estuvo reunido ayer con Luis Barrionuevo, Secretario General de UTHGRA (sindicato de hoteleros y gastronómicos)con el objetivo de analizar la realidad del mundo laboral en general, pero haciendo foco especialmente en el sector del turismo, hotelería y gastronomía, que alberga a más de un millón de trabajadores directos e indirectos.

“La reunión tuvo como objetivo conversar acerca de cómo dinamizar el sector laboral para que la Argentina vuelva a la senda del crecimiento de la mano del trabajo genuino. Nuestro país no genera trabajo genuino en blanco del sector privado desde 2011, y uno de los principales objetivos de La Libertad Avanza es modificar esa realidad”, detalló LLA en un comunicado.

FUENTE:PERFIL