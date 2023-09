Sorpresa mundial: revelan supuestos cuerpos extraterrestres

El ufólogo mexicano Jaime Maussan presentó dos cuerpos presuntamente extraterrestres en una audiencia pública en el Congreso de México, como parte de una ruta para la posible legislación de fenómenos aéreos anómalos no identificados (ovni).

Maussan, quien es el director del programa de televisión «Tercer Milenio», afirmó que los cuerpos tienen más de 1.000 años de antigüedad y que fueron encontrados en México. Dijo que fueron analizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que determinó que tienen una composición química diferente a la de los seres humanos.

«No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios», expresó Maussan.

El ufólogo también afirmó que existe evidencia suficiente para demostrar que existe vida extraterrestre. «Hay evidencias que nos demuestran que estamos siendo visitados por inteligencias no humanas que vienen a la Tierra desde las profundidades del universo», dijo.

En la audiencia pública también participó el piloto de combate estadounidense y ex director de la Marina estadounidense, Ryan Graves, quien reveló que el Gobierno de Estados Unidos investiga el fenómeno ovni desde hace años.

Graves insistió en que ya se tienen naves y restos de origen no humano en posesión de autoridades en Estados Unidos. Criticó que a la fecha el Pentágono no permite que se profundicen las investigaciones sobre la materia.

«Para 2024 la ciudadanía tendrá que estar preparada para aceptar la presencia de entidades no humanas en nuestro mundo», dijo Graves.

La audiencia pública en México es un paso importante en el reconocimiento del fenómeno ovni. El Gobierno mexicano ha expresado su interés en investigar estos fenómenos de forma abierta y transparente.

Reacciones

La presentación de los cuerpos extraterrestres por parte de Maussan ha generado reacciones mixtas. Algunos expertos han expresado su escepticismo sobre la autenticidad de los cuerpos, mientras que otros han pedido más investigación para determinar su origen.

El Gobierno mexicano aún no se ha pronunciado sobre los cuerpos. Sin embargo, la audiencia pública es un signo de que el Gobierno está dispuesto a considerar la posibilidad de que los ovnis sean reales.

