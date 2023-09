Alerta climatica: Brasil despide el invierno con 40°C

Invierno extremo: Brasil a punto de registrar temperaturas jamás antes vistas. ¿45 °C en el horizonte?

Lo que inicialmente se presentaba como un verano sofocante en el hemisferio norte, ahora se ha trasladado inusualmente a Brasil, lo cual es aún más inquietante dado que nos encontramos en pleno invierno. Este fenómeno, que alcanzará su punto máximo el próximo fin de semana, se verá empeorado por una especie de “bloqueo atmosférico” que obstaculiza la llegada de los frentes fríos más habituales de esta época del año. Por lo que no se descarta la posibilidad de que Brasil registre marcas récord en algunas zonas.

De acuerdo a los datos proporcionados por la reconocida compañía de Meteorología, MetSul, una extensa masa de aire cálida envolverá el país y podrían experimentarse temperaturas de hasta 45 grados en los días venideros.

“El calor será tan extremo que resultará peligroso y supondrá un riesgo para la salud y la vida”, añadió MetSul.

Según el pronóstico, se esperan temperaturas cercanas a los 40 °C en lugares como Paraná, Mato Grosso do Sul, San Pablo, Mato Grosso, Río de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Rondonia, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahía, Piauí y Maranhão. Asimismo, en las proximidades del Pantanal y áreas circundantes, las temperaturas podrían tornarse aún más severas.

Josélia Pegorim, experta en meteorología de la prestigiosa entidad Climatempo, ha señalado con certeza que la ciudad de São Paulo podría experimentar un episodio térmico sin precedentes en el transcurso de este año. Este pronunciamiento se basa en el récord térmico alcanzado durante la jornada del pasado miércoles, donde el termómetro ascendió hasta los 33,3°C en la estación meteorológica establecida en la colina de Santana, en el sector norte de la ciudad.

La marca térmica más elevada documentada oficialmente en Brasil hasta la fecha se consignó en Nova Maringá, Mato Grosso, cuando el mercurio ascendió a notables 44,8° C durante las jornadas del 4 y 5 de noviembre de 2020, tal como resalta la fuente experta MetSul. Conforme a lo dicho por la firma, en el contexto de esta ola de calor de proporciones extremas, existe la posibilidad de que se batan registros mensuales y, en ciertos municipios, incluso se alcancen máximos históricos en términos de temperatura.

El Instituto Nacional de Meteorología, conocido como Inmet, ha lanzado una preocupante advertencia respecto a los niveles de humedad en la extensa geografía nacional. Esta alerta abarca la mayoría de las zonas del sudeste y el centro-oeste del territorio, y también afecta a porciones del nordeste, norte y sur del país. “La evidencia de los estudios sugiere que el cambio climático está aumentando la frecuencia de las cúpulas de calor intenso al bombearlas más alto hacia la atmósfera, de manera similar a agregar más aire caliente a un globo aerostático ya calentado. Por tanto, varios estudios indican un aumento en la intensidad, duración y frecuencia de las olas de calor en Brasil y en todo el mundo”, alertó el comunicado de Metsul.

fuente:URGENTE24