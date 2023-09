Lacunza le pego duro a Milei: ” la motosierra no tiene filo”

El exministro de Hacienda, que integra los equipos económicos de Patricia Bullrich, desestimó las promesas del libertario y también criticó a Massa.

Hernán Lacunza, exministro de Hacienda durante el gobierno de Mauricio Macri, cargó contra Javier Milei al que calificó como un “alquimista” por su propuesta de dolarización. “Tenemos un candidato presidencial que se la pasa tirando dinero por la ventana y otro diciendo que ante que toque el piso lo va a convertir en dólares, algo que no va a suceder entonces termina siendo un slogan de campaña”, dijo esta mañana.

En declaraciones radiales de este lunes 25 de septiembre, el economista integrante del equipo de Patricia Bullrich salió a confrontar con Sergio Massa y Milei, los dos rivales de cara a las elecciones generales, aunque puntualizó sobre las propuestas del candidato de La Libertad Avanza.

“Un público no especializado, no experto, puede caer engañado en esa alquimia, en esa promesa vacía que es la dolarización”, manifestó Lacunza en diálogo con Eduardo Feinmann en Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre).

El exfuncionario desarrolló su teoría al sostener que “hay que manejar el país con seriedad” y que para bancar ese proceso debería contar con 30 mil millones de dólares. “Para conseguirlos hay que firmar un pagaré por 100 mil millones de dólares. ¿Quién se lo va a dar? Si algún funcionario de un organismo de crédito lo hace va preso”, expresó.

La dolarización, “una ilusión muy peligrosa”

Lacunza consideró que la dolarización es “una ilusión muy peligrosa” que “en el vamos puede estar alentando la huida adicional de los pesos, rompiendo el sistema impositivo, generando una corrida, una desilusión”. Para Lacunza, “no se va a poder por la reacción de la sociedad, la gobernabilidad y el apoyo político”.

En esa línea, Lacunza afirmó que con Milei “no va a haber dolarización ni motosierra ni anticasta. La motosierra no tiene filo y los números son inverosímiles”. De acuerdo al economista, en La Libertad Avanza se persigue una reforma tributaria “escandalosamente nociva”.

Por otro lado, Sergio Massa no se salvó de las críticas. Esta vez, por la propuesta para coparticipar los impuestos PAIS y el impuesto al Cheque luego de la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y la devolución del IVA para consumos de la canasta básica. “Acá hago responsable al Gobierno, mandando reformas tributarias que no son pan para hoy y hambre mañana, sino miseria para mañana”, opinó.

“Toda esa distorsión, ese sálvese quién pueda para ganar la elección lo vamos a pagar más adelante. De eso es responsable el gobierno y La Libertad Avanza que acompaña”, completó.

Lacunza y CFK: “No entendí el mensaje”

En el cierre de la entrevista le hicieron escuchar un fragmento del discurso que dio Cristina Kirchner el sábado donde cuestionaba la evasión de los comercios en los que los consumidores compran chocolate y cacao, dos productos importados que insumen dólares.

“La verdad que no entendí el mensaje. Si la culpa de la brecha es de los que tomamos café y chocolate, es un argumento tan de fondo de ola que no resiste discusión. Si es para decir que la evasión es un problema, y si, tiene razón, pero para eso está el Estado”, completó.

