El Parlamento de Canadá protagonizó un acto controvertido por honrar a un veterano de guerra ucraniano nazi con la presencia de Volodymyr Zelensky.

El viernes 22 de septiembre el presidente de la Cámara de Representantes, Anthony Rota, alabó a Yaroslav Hunka, de 98 años, como un “héroe ucraniano” en el Parlamento de Canadá, ante la asistencia de Volodymyr Zelensky y Justin Trudeau.

Aquel día con motivo de la visita del presidente ucraniano a Ottawa se saludó y apludió, Yaroslav Hunka, al inmigrante ucraniano.

“Es un héroe ucraniano, un héroe canadiense, y le agradecemos su servicio”, dijo en la Cámara, provocando una calurosa ovación de los diputados. Se lo presentó como un luchador por la independencia de Ucrania contra los rusos durante la Segunda Guerra Mundial.

Pero el elogio olvidó el hecho de que el Sr. Hunka sirvió en la 14ª División de Granaderos de las Waffen de las SS, una unidad militar nazi cuyos crímenes contra la humanidad durante el Holocausto están bastante documentados.

Según medios rusos, el veterano no sólo luchó contra las tropas soviéticas, sino que también se destacó por sus atrocidades contra judíos, polacos, bielorrusos y eslovacos. La unidad estaba formada principalmente por nacionalistas ucranianos.

La organización los Amigos del Centro Simon Wiesenthal (FSWC), una asociación de defensa de la comunidad judí, repudió el homenaje cuya polémica trascendió fronteras. “En un momento de creciente antisemitismo y distorsión del Holocausto , es increíblemente inquietante ver al parlamento de Canadá levantarse para aplaudir a un individuo que era miembro de una unidad de las Waffen-SS, una rama militar nazi responsable del asesinato de judíos y otros”. La organización de derechos humanos B’nai Brith Canada calificó al hecho de “más que indignante” e informó que el cuerpo al que pertenecía el nazi homenajeado había sido creado por “ideólogos ultranacionalistas” ucranianos que “soñaban con un Estado ucraniano étnicamente homogéneo y apoyaban la limpieza étnica” nazi. El Presidente de la Cámara -un diputado liberal- se vio obligado a disculparse por haber presentado y homenajeado a Hunka. “El viernes (…) tras el discurso del Presidente de Ucrania, saludé a alguien en la tribuna y luego tuve conocimiento de nuevas informaciones que me hacen arrepentirme de haberlo hecho”, declaró Rota en una declaración escrita Por su parte el primer ministro Justin Trudeau se desentendió del homenaje controvertido y negó cualquier implicación en el asunto, reiterando su independencia de la del presidente de la Cámara. La polémica expuso una desconexión y carencia de organización entre el Parlamento y el ejecutivo.

Implicaciones



El acto, aunque simbólico, es peligrosísimo para la diplomacia de Canadá tras su choque con India tras la muerte de Hardeep Singh Nijjar, uno de los activistas que más ruido hacían desde Canadá que pretendía buscar una patria independiente para los sikhs en la región india de Punjab. Pero la polémica no sólo perjudicó la imagen de Canadá sino también de Ucrania. El error de occidente fue tan estúpido que hasta involuntariamente le dio la razón a Rusia en su excusa invasiva de desnazificar Ucrania. Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, diciendo que el objetivo de la “operación mEl Kremlin, por su parte, estalló de furia. El secretario de prensa presidencial ruso, Dmitry Peskov, aseguró que “los crímenes de los nazis no prescriben y el desconocimiento de la historia de la Segunda Guerra Mundial está plagado de “nuevas manifestaciones del fascismo” “Sabemos que muchos países occidentales, incluido Canadá, han criado una generación más joven que no sabe quién luchó contra quién y qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Y no saben nada acerca de la amenaza del fascismo. Esto corre el riesgo de que el fascismo se manifieste aquí y ahora vemos cómo prácticamente intenta mantenerse en pie en el centro de Europa , en Ucrania , con quien libramos una lucha irreconciliable”, sostuvo reiterando el pretexto de la invasión al país vecino, según RIA Novosti.

4ª División SS de Granaderos Ucraniana Galitzia

El nacionalismo ucraniano alcanzaría su máximo auge gracias a su amistad con el Tercer Reich y a la formación de ciertas fuerzas colaboracionistas como la 14ª División SS de Granaderos Ucraniana «Galitzia». Según el portal Eurasia, originalmente la 14ª División SS de Granaderos Ucraniana «Galitzia» había nacido como una fuerza de choque de primera línea según su normativa, aunque por razones de urgencia su primera misión tuvo que centrarse en sofocar la guerrilla comunista dirigida por el general Sydir Kovpak en la provincia de Galitzia “Lamentablemente se produjeron algunos crímenes de guerra cuando los miembros de la 14ª División SS de Granaderos Ucraniana «Galitzia» encontraron los cadáveres de cientos de civiles de la minoría ucraniana asesinados a manos de los partisanos eslovacos, lo que desembocó en una venganza contra los prisioneros a los que ejecutaron en una serie de fusilamientos descontrolados”. Babi Yar es un barranco en las afueras de Kiev, capital de Ucrania, que fue utilizado por los nazis para perpetrar varias masacres durante su campaña contra la Unión Soviética, en la Segunda Guerra Mundial.

ilitar especial” era desnazificar y desmilitarizar a su vecino . Sin embargo, Zelenskyy es judío y perdió a familiares en el Holocausto.

La primera y mejor documentada de las matanzas ocurrió entre el 29 y el 30 de septiembre de 1941, cuando 33 771 judíos fueron asesinados en una sola operación. La decisión de matar a todos los judíos en Kiev fue tomada por el gobernador militar, el general Kurt Eberhard;, el SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln y el comandante Otto Rasch de las Einsatzgruppe que s ejecutó con la ayuda de batallones parapoliciales de las SD y SS y la complicidad de la policía local ucraniana. Según Sputnik News, el 28 de abril de 2021 se celebró en Kiev una marcha neonazi en honor a la 14 División de Granaderos SS, conocida también como la División Galizien que provocó una protesta pública en la capital ucraniana. En su momento, la marcha había sido condenada entonces enérgicamente por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pero reflejó un remanente nazi en Ucrania.

