EE.UU: Violentos saqueos arrasan con tiendas (VIDEOS)

El último saqueo en Filadelfia acabó con alrededor de 20 detenidos; el crimen organizado minorista se ha tornado un fenómeno imparable y alarmante.

Más de 100 personas se congregaron en el distrito Center City de Filadelfia (USA) el martes 28 por la noche para desplegar masivos saqueos a locales.

Las redes sociales volvieron a estallar por videos de saqueos “relámpago” a tiendas, en el City Center. Como en los recientes robos en California, según registran las piezas audiovisuales, los delincuentes irrumpen en manada encapuchados en las tiendas, muchas de lujo, para llevarse de todo: computadoras, pantallas, joyas, ropa, bolsas y todo tipo de accesorios de las marcas mas lujosas

Esta vez las tierras arrasadas fueron Footlocker, Apple Store y Lululemon. Curiosamente el saqueo comenzó poco después de la conclusión de las protestas pacíficas contra la decisión de un juez de desestimar todos los cargos contra un ex oficial de policía de Filadelfia, Mark Dial , en el asesinato a tiros de Eddie Irizarry.

🇺🇸 | EN VIDEO: Momentos en los que la policía comienza a tratar de arrestar a parte de los delincuentes que participaron en los saqueos a varias tiendas en Filadelfia este martes. pic.twitter.com/bcTpyLj8OW — UHN Plus (@UHN_Plus) September 27, 2023



Las autoridades locales sostuvieron que los agresores no estaban relacionados con las protestas. Sin embargo, los consideran oportunistas por aprovechar la distracción que provocaron las marchas.

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: Reportan saqueos en tiendas Lululemon, Foot Locker, Apple Store, North Face y Nordstrom Rack en Filadelfia. pic.twitter.com/PpmjbWWs3W — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 27, 2023



“Esto no tuvo nada que ver con las protestas. Lo que tuvimos esta noche fue un grupo de criminales oportunistas que se aprovechan de una situación”, dijo el comisionado John Stanford en una conferencia de prensa nocturna.

Los agentes acudieron a las tiendas, arrestaron a entre “15 y 20 personas”, tras derribarlos en la vereda y trabajaron para dispersar a las crecientes multitudes de “jóvenes y adultos jóvenes”. Si bien muchos delincuentes se les escaparon, las cámaras registraron varios rostros. Ahora se encuentran en investigación para desmantelar estos grupos organizados ya que claramente los asaltos a tiendas en USA no son espontáneos. Los informes de saqueos en Filadelfia se producen cuando una ola de minoristas, tanto grandes como pequeños, dicen que están luchando por contener los delitos.

En Twitter se pudo ver cómo algunos saqueadores festejaban y alentaban a la irrupción agresiva a las tiendas.



¿Qué sucede?

Delincuencia organizada minorista. Esa es la respuesta a los recientes saqueos que semana tras semana se multiplican en Estados Unidos. Los saqueos coincidieron con el anuncio de cierre de sedes de parte de Target,Walmart, Walgreens y otras compañías en cuatro ciudades en Nueva York y San Francisco tras la creciente incidencia de robos y actividades del crimen organizado en tiendas minoristas que ha puesto en riesgo la seguridad de sus empleados y clientes. La Federación Nacional de Minoristas (NRF, por sus siglas en inglés), ya ha pedido al Congreso de Estados Unidos que se reformen las leyes para que las autoridades puedan enfrentar de mejor manera el problema. La NRF explicó que no se trata de robos aislados cometidos por personas en necesidad, sino de organizaciones criminales bien establecidas que obtienen ganancias multimillonarias. Algunos de los productos robados se venden a través de varios canales, incluidos los mercados en línea, el comercio electrónico y otros sitios web, los mercados de trueque, los mercadillos, y las tiendas de segunda mano, casas de empeño, y de nuevo en la cadena de suministro legítima, e incluso en establecimientos minoristas legaAdemás, sostiene que estos grupos roban miles de dólares con la intención de revenderlos para financiar otras actividades ilícitas, como las “drogas ilegales, la venta de armas o la financiación de redes terroristas y de trata de seres humanos en el extranjero”. La Federación justificó su decisión con un informe que muestra que la delincuencia organizada contra los minoristas de todo el país aumentó un 26,5 % en 2022 en comparación con 2021. Rumores sobre “escasez de fuerza” del departamento de policía estadounidense instalan el motivo de la proliferación de saqueos. Una encuesta del Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía de Estados Unidos muestra que en 2022, el número de renuncias de departamentos de policía de Estados Unidos aumentó en un 47 % en comparación con 2019. Filadelfia también alberga a miles de drogadictos. Kensington, para su desgracia, se ha ganado el popular nombre de la Ciudad Zombie por sus zonas peligrosas y pobladas de adictos y drogas de Fentanilo. Tal como contó Urgente24, California es otro de los estados que padecen robos semanales en tiendas de clase a raíz de varias reformas a las leyes locales (erróneamente interpretadas) que redujeron las penas por robo en un intento de disminuir la población carcelaria. Según Radio Formula, todo inició luego de la aprobación de la Proposición 47 en 2014, con la que se reclasificaron algunos delitos para considerarlos como no graves, como el hurto sin violencia. Además se estableció que un robo se considera delito menor si el monto de lo robado no excede los 950 dólares. Sin embargo, el Código Penalcontinúa penalizando los robos a tiendas y privados con 6 meses de cárcel y una multa de 1.000 dólares..

FUENTE:URGENTE24