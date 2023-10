DEBATE PRESIDENCIAL: Bregman abrirá el Juego, este domingo , en Santiago del Estero

Se espera una noche caliente en Santiago del Estero y en la Argentina toda; las suertes cayeron sobre Myriam Bregman y ella será quien inaugure el debate.

El primer debate presidencial se realiza hoy domingo 1° de octubre en el Centro de Convenciones Fórum, en la ciudad de Santiago del Estero, madre de ciudades, y está a cargo de su Universidad Nacional (UNSE). El encuentro, que tiene lugar dos semanas antes de las elecciones presidenciales del 22 de octubre, comienza a las 21. En el “cuadrilátero”, los candidatos que compiten para ocupar el Poder Ejecutivo Nacional deben exponer sus propuestas a fin de seducir al soberano. Los ponente son: Javier Milei (La Libertad Avanza), Sergio Massa (Unión por la Patria), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de los Trabajadores). Recordemos que, todos ellos superaron el piso del 1,5% de los votos válidamente emitidos en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

Según expresó la Cámara Nacional Electoral (CNE) en la oficialización del debate, “se buscó darle más dinámica este debate. Ya tuvimos la experiencia de 2019 y entendemos que el debate es institucional, por lo que resguardamos las formas y conformamos un reglamento. Dentro de esta nueva dinámica, el Consejo Asesor y los equipos de campaña definieron los temas centrales”.

Así, el tema “Derechos Humanos y Convivencia democrática”, votado por la ciudadanía, se sumará a los bloques de Economía y Educación para el primer debate. Mientras que “Desarrollo Humano, Vivienda y protección del Ambiente”, también votado por los sufragantes, se incorporará al segundo debate junto con “Seguridad” y “Trabajo y Producción”. A propósito de este segundo “round semántico” la segunda jornada de debate se llevará a cabo el 8 de octubre. Allí, los candidatos replicarán sus propuestas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), acaso en esta oportunidad cada soliloquio se torne en dialéctica, lo cual sería, si se me permite la disgresión, mucho más nutricio que la mera exposición.

El debate es un derecho adquirido

“El debate presidencial es un derecho de la ciudadanía y constituye un bien público demandado por la sociedad hacia los actores políticos porque aporta claridad y especificidad a las propuestas de gobierno e intensifica la responsabilidad de las y los candidatos frente al electorado. También puede motivas el interés cívico y la participación de la ciudadanía”.

De las formas: Apertura y presentación

En el comienzo, cada candidato tiene 1 minuto libre para presentarse.

De la exposición temática

Los candidatos tienen 2 minutos para exponer, sin interrupciones, sobre cada uno de los ejes temáticos establecidos para el debate. En este bloque, también contarán 5 oportunidades para pedir el “derecho a réplica”.

Del reglamento

El reglamento difundido por al Cámara Nacional Electoral establece, respecto a este derecho, que “si un candidato a candidata se siente aludido por algo que se dijo en la exposición de los 3 ejes temáticos, contará con hasta 5 oportunidades para pedir el derecho a réplica. La duración es de 45 segundos”. La norma también detalla que “mientras que uno de los candidatos se encuentre tomando la palabra, es cuando se puede solicitar el “derecho a réplica”, por medio de la activación de un botón con luz que solo observa el candidato solicitante y que informa la solicitud al control y a los designados por los candidatos”. A continuación, según el reglamento, los moderadores le darán el tiempo a los solicitantes, respetando el orden de las solicitudes. Solo una vez concluida la exposición sobre el tema se dará lugar al derecho a réplica de los candidatos y una vez concluido este espacio, se retomará la exposición temática del siguiente candidato, de acuerdo al orden establecido previamente por sorteo.

De la estructura comunicacional, un feedback

La repregunta o pregunta cruzada brinda a los candidatos la oportunidad de intercambiar entre ellos. De la modalidad: Tiempo y forma Cada candidato podrá hacer 1 pregunta a cada uno de participantes sobre aspectos particulares de los temas del debate. Las preguntas son individuales, por lo tanto las preguntas serán distintas y específicas. Tendrán 15 segundos para formular la pregunta y 45 segundos para dar la respuesta. Todos preguntan y todos responden. En este bloque no estará permitido el derecho a réplica.

Del llamamiento

Los candidatos cuentan con un minuto sin interrupciones para transmitir su mensaje al electorado, desde sus atriles. La transmisión terminará al finalizar este bloque, con los candidatos desde sus ubicaciones.

De los recesos

En tanto, los cortes en la programación serán luego del bloque 1 (de 12 minutos) y luego del bloque 2 (de 8 minutos).

De los tópicos

Se tratarán 3 ejes temáticos: Economía, Educación, y Derechos Humanos y Convivencia Democrática. Este último eje fue elegido por el púbico, ya que se trata del primer debate presidencial en Argentina con participación ciudadana.

De los moderadores

Los periodistas que moderarán el primer debate presidencial serán Rodolfo Barili (Telefé), Evangelina Ramallo (Canal 9 Litoral), Esteban Mirol (Elnueve) y Lucila Trujillo (TV Pública/C5N).

De los bloques

El debate constará de 3 bloques. El primero incluirá la apertura y la presentación, y la exposición temática de los temas 1 y 2, que en este caso será Educación y Economía. El segundo bloque incluirá la exposición temática del tema 3, que en este caso será Derechos Humanos y Convivencia Democrática, y las preguntas cruzadas entre candidatos. Tercer y último bloque consistirá en el minuto de cierre de los candidatos. Asimismo, se realizarán pausas de programación que permitirán a los candidatos debatir con su equipo asesor, descansar o prepararse para el próximo bloque. El sorteo realizado por autoridades de la Cámara Nacional Electoral determinó que el debate del 1 de octubre, Bregman abrirá la presentación, Milei el debate sobre Economía, Massa el de Educación, Bullrich el de Derechos Humanos y Convivencia Democrática, y Schiaretti sea el primero en cerrar.

Código de ética

Respeto mutuo y respeto al diálogo, sin conducta agresiva, ni alusiones personales.

Trato cordial y amable

Equidad e igualdad de trato y oportunidades entre las y los candidatos

Discutir sobre propuestas propias y ajenas y no opinar sobre el adversario, sino sobre sus propuestas e ideas

Aprovechar y respetar el tiempo asignado para exponer y responder cada pregunta. Concluido el tiempo, se reducirá el volumen de la microfonía

Respetar el absoluto silencio en el uso de la palabra del otro

Evitar cualquier tipo de agresión a título personal

Mantener la ubicación en el lugar asignado durante el debate

Además, también señala, respecto a la actitud de los candidatos con la sala del debate, que deben velar por el absoluto silencio y buen comportamiento de los presentes, y que no está permitido hacer partícipe y/o arengar a los presentes.

Del aprovisionamiento

En cada atril, los candidatos dispondrán de hojas en blanco y una lapicera provistos por la organización, y una rutina del programa. No podrán tener ningún tipo de dispositivo electrónico durante el debate y podrán llevar un máximo de cinco hojas manuscritas o impresas de uso interno con tamaño de letra hasta 14, que serán controladas en cada ingreso al escenario por la producción. No podrán tener ningún material, objetos, documentos, libros, diarios revistas, láminas, diarios ni ningún otro elemento físico podrá ser expuesto en cámara durante del debate. La sanción será la pérdida de los derechos a réplica, y si fuera en el último bloque, se aplicará en el siguiente debate.

La Ley 27.337 establece que los aspirantes a la presidencia tienen la obligación de presentarse en los debates presidenciales antes de los comicios. Quienes no lo hagan, no recibirán los espacios de publicidad para su campaña electoral tanto en televisión como en radio y estos se redistribuirán equitativamente entre los candidatos y agrupaciones políticas que sí hayan participado del debate. La ausencia también quedará expuesta el día en el que se desarrollará el debate, cuando el lugar físico que debía ocupar el candidato que se negó a participar en el intercambio de propuestas con sus competidores quedará vacío para demostrar su falta.

De la transmisión

Será transmitidos en vivo por la Televisión Pública (TVP), a las 21 hs, y con la posibilidad de retransmisión por otros canales, emisoras y sitios web de todo el país.

