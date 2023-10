ELIO CUOZZO: ” Esta es la elección mas importante en estos 40 años de democracia “

Entrevistamos al Dr. Elio Cuozzo , quien es Abogado, Político, Dr. en Ciencias Políticas ,y ex-titular del COE, quien por su experiencia nos dejó algunas claves interesantes del actual proceso político nacional.-

¿Cómo ve el actual proceso electoral, teniendo en cuenta que en este año se celebran 40 años de democracia ?

.- Bueno, creo que ya el hecho de haber podido realizar las elecciones dentro de los calendarios en las provincias y las PASO , es importante lo que muestra la estabilidad democrática, no obstante lo que me preocupa es que hay fuerzas que están saliendo del plato de la democracia con algunas de sus propuestas.

¿ A cuál fuerza política se refiere concretamente ?

. Creo que la Libertad Avanza de Javier Milei, tiene propuestas rayanas en antidemocráticas y sino por lo menos que van contra la idiosincrasia del pueblo Argentino.

¿Cuáles son para ud esas propuestas ?

.-Primero la Dolarización, que ya lo dijo Rossati el Juez de la Corte Suprema que dijo que la medida sería inconstitucional, además Milei dijo que conseguiría fácilmente los U$S 30.000 millones para realizar la dolarización de toda la economía Argentina, y haciendo algunos cálculos mínimos, tendríamos que endeudarnos en unos U$S100.000.- por varias décadas, lo que seria condicionante para cualquier crecimiento y desarrollo de industrialización, y por supuesto la pérdida de soberanía al no tener moneda propia.

¿ Qué opina ud. sobre la propuesta de Patricia Bullrich de usar las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico y asistir a las fuerzas federales en las fronteras ?

Sinceramente las fuerzas armadas tiene una función que es repeler el ataque de cualquier ataque externo, siendo su principal finalidad defender la soberanía nacional, que en un país como Argentina que tiene importantes recursos naturales que proteger, sería un despropósito distraerlas en cuestiones que las fuerzas federales con mayor equipamiento y preparación pueden tranquilamente resolver, además recordemos que el actual gobierno proveyó a las fuerzas federales de radares para la frontera norte, cosa que no paso en el gobierno de Macri donde Bullrich fue Ministra de Seguridad de la Nación.

¿ Qué posibilidades de ganar le da ud. a Sergio Massa quién aparte de ser candidato a Presidente por el oficialismo es también el Ministro de Economía en está etapa tan crítica de la Argentina?

Esencialmente creo que Sergio Massa es el mejor candidato en estas elecciones, más que nada porque proyecta continuidad democrática y la posibilidad de conservar los derechos de trabajadores que tanto costo conseguir a lo largo de luchas que costaron también muchas vidas. Además es un hombre que al ser peronista, no discutiría la Justicia Social tan necesaria para que cada uno cumpla con lo que debe hacer, el trabajador realizar sus tareas y el empresario pagarle lo justo, además Sergio Massa es un hombre curtido en la lides políticas que de ganar sin duda con su credo designado ministro Jorge Lavagna bajará la inflación el año próximo, ya que Argentina tiene grandes posibilidades de acrecentar el ingreso de dólares tan necesarios para fortalecer las reservas, dado esto que ya funcionará Vaca Muerta y no necesitaremos importar tanto gas, la sequía llega a su fin y los ingresos por retenciones serán muchos mayores y el litio tienen proyecciones muy importantes de precio internacional , así que estoy convencido también como peronista que Sergio es la mejor para todos los argentinos.

¿En cuanto a Tucumán, dónde también Milei y su candidato Ricardo Bussi realizaron una histórica elección en las PASO opacando al peronismo, cree que esto este 22 de octubre se puede revertir ?

Estoy convecido que el peronismos revertirá el resultado de las PASO, en Tucumán, le digo los motivos, primero la dirigencia venia muy exigida en los tiempos, cansada de un proceso electoral que debía realizarse en Mayo y luego se paso para junio por cuestiones judiciales, también creo a nivel nacional y provincial influyeron dos o tres casos policiales que se usaron mediáticamente creyendo que con eso se beneficiaría a JxC y no fue así. Ahora es distinto los peronistas en Tucumán y los no peronistas también, ya se dieron cuenta de las peligrosas e irrealizables propuestas de Milei, por lo que estoy seguro con el peronismo activo en su militancia y bajo la conducción de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, junto a la Dra. Rossana Chahla que hizo una espectacular elección en Capital, nuevamente pondrán la nota al lograr un triunfo contundente en Tucumán, siendo además esta la elección mas importante en estos 40 años de democracia.-