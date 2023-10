POLEMICO: Si gana las elecciones, Bullrich afirma que impulsará los cambios en las leyes laborales con un DNU

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, aseguró ayer que si gana las elecciones y el Congreso nacional no acompaña los proyectos de ley que enviará para modificar las leyes laborales, impulsará estos cambios con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

En un reportaje radial, concedido al conductor Alejandro Fantino, fue consultada respecto de qué hará en caso de llegar a la Casa Rosada y encontrar resistencia política y sindical a cambios en las normas laborales, a lo que Bullrich respondió sin dudar que está dispuesta a modificarlas por medio de un DNU.

“Bueno, hago un DNU y te las derogo en dos minutos, no te preocupes, yo voy a salvar a las PyME y no voy a dejar que las maten”, indicó la candidata presidencial de Juntos por el Cambio.

Bullrich explicó que existen en materia laboral “leyes ridículas” que a su criterio impiden que las pequeñas y medianas empresas contraten más personal, y se refirió a la necesidad de anular las multas que incrementan las indemnizaciones por despido. Asimismo, cuestionó algunos fallos laborales de los fueros nacionales al indicar que “es una justicia laboral contaminada y dominada por los gremios”, en la cual “nunca un empresario gana un juicio, nunca en la vida, siempre le rompen la cabeza”.

En otro tramo del reportaje, Bullrich apuntó específicamente a algunas normas que regulan la actividad del gremio de camioneros al advertir, a modo de ejemplo, que “hay leyes del año 1960 que te dicen que una persona que sube un bulto a un camión no puede luego bajarlo, tiene que venir otra persona”. También indicó que “si un camión llega con un cargamento a Bahía Blanca no puede regresar trasladando otros productos. Debe regresar vacío, incrementando así los costos del transportista”. “El que no acepte las reglas de juego y empiece a querer poner trabas en la Argentina, va a tener que soportar las consecuencias”, advirtió Bullrich.

Consultada sobre cuál sería su política respecto de la atención médica a extranjeros en caso de ganar las elecciones, señaló que “las únicas cosas que vos no cobrás es en accidentología. ¿Tuviste un accidente? Lo atendés”, remarcó.