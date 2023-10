TUCUMAN: En la justicia hay 34 ternas que esperan la firma de Manzur

Hace más de un año que los pliegos no pueden continuar su curso, por la falta de la rúbrica del gobernador.

esde septiembre de 2022 a la fecha, son 34 las ternas que remitió el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) a la Casa de Gobierno para que se cubran vacantes en la Justicia provincial. Casi 400 días pasaron sin que se haya cumplido el requisito clave para que los pliegos sigan su curso y lleguen a la Legislatura para su tratamiento: la firma del gobernador, Juan Manzur.

Las autoridades del Colegio de Abogados de Tucumán se expresaron preocupadas por las numerosas vacantes que existen en el Poder Judicial (afirmaron que son más de 100) y solicitaron mediante una nota formal a Manzur que se procese a la mayor brevedad posible a la cobertura inmediata de dichas vacantes. También se dirigieron por escrito al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, que interceda ante el mandatario para tal fin.

La ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, aseguró que son 34 las ternas que llegaron al Poder Ejecutivo. De todos modos, remarcó al respecto que no existe mora alguna dado que la ley que crea y regula el funcionamiento del CAM (8.197 y sus modificatorias) no fija ningún tipo de plazo para remitir los pliegos a la Legislatura para su tratamiento.

Normativa y coyuntura

La Ley 8.197 establece en su artículo 16 que el CAM elevará al PE una lista de cinco postulantes, por orden de mérito, concluido el proceso de selección. El Ejecutivo podrá prescindir del orden de mérito y lo remitirá a la Legislatura para su tratamiento. Si la Cámara no aprobara el pliego, la Casa de Gobierno deberá elegir otro nombre del listado hasta que se consiga la aprobación legislativa.

La norma se sancionó luego de que la Corte declarara en 2008 la inconstitucionalidad del artículo 101, que otorgaba al PE la atribución de nombrar magistrados -con acuerdo de la Legislatura- y la organización de un CAM -con dictamen vinculante- para la evaluación y la selección de los candidatos.

Fuentes consultadas sobre el tiempo que transcurrió desde los ingresos de los pliegos hasta ahora remarcaron que la norma vigente no establece un plazo, sino que el gobernador tiene la facultad para enviar la terna cuando lo crea conveniente. Recordaron que el año pasado Manzur estuvo a cargo de la Jefatura de Gabinete de la Nación, por lo que no hizo uso de la atribución.

Señalaron también que 2023 es un año electoral y que las cuestiones institucionales suelen ralentizarse. En tercer lugar advirtieron que no sería prudente enviar los pliegos a la Cámara cuando resta tan poco tiempo para que Osvaldo Jaldo asuma como gobernador.

“Problema grave”

Nadima Pecci, representante suplente de los legisladores por la minoría parlamentaria, advirtió que hace un año que el CAM envió al Ejecutivo las ternas de fueros sensibles (penales, civiles y de familia) y no los designa. Para evitar esta situación, dijo que presentó proyectos para modificar la ley y establecer al gobernador un plazo para que remita la terna a la Legislatura una vez recibida. “Si en 90 días no la designa, se envía al Poder Legislativo y se elige al primero”, dijo. Opinó que esto solucionaría “un problema tan grave” como la vacancia de cargos que existen en el Poder Judicial.

El legislador oficialista Raúl Ferrazzano, integrante de la comisión de Peticiones y Acuerdos, reconoció que puede haber un cuello de botella por algunas vacantes, pero consideró que se solucionan con subrogancias hasta que sean cubiertas. A su vez, se expresó en discrepancia con lo que manifestaron Rodolfo Gilli y Luciana Maldonado, presidente y vocal del Colegio de Abogados.

“Me parece exagerado hablar de crisis institucional en el Poder Judicial. Según los datos estadísticos, se vienen dictando miles de sentencias debido a diferentes factores, como el fuerte compromiso de magistrados y empleados; la incidencia de los nuevos códigos procesales sancionados por esta Legislatura; y nuevas tecnologías que se tradujeron en procesos más rápidos”, desarrolló Ferrazzano.

Cargos a cubrir

Otras fuentes parlamentarias, en tanto, opinaron que si no se enviaron los pliegos a Cámara fue por falta de gestión en el último año. “Lo que envía el Ejecutivo va a Peticiones y Acuerdo y se aprueban ‘al toque’”, graficaron. Advirtieron que de las ternas que llegan se elige a un candidato, se le da dictamen y se vota de manera nominal en el recinto.

Entre las ternas que aguardan ser firmadas por el Ejecutivo para cubrir magistraturas vacantes, entre otros, se encuentran: Juez/a de Primera Instancia en los Contencioso Administrativo Centro Judicial Capital; Juez/a de Primera Instancia Contencioso Administrativo del Centro Judicial Concepción; Defensor Oficial Penal de la V Nominación del Centro Judicial Concepción; Juez/a del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital; Fiscalía de Instrucción Penal del Centro Judicial Capital; Juez/a del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital; y Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Centro Judicial Capital.

