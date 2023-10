Vaca Muerta, a punto de producir más que todo el convencional del país

La producción de shale oil alcanzó el 49% del total, contra el 51% del convencional. Hace 5 años, la producción convencional era 7 veces mayor que la no convencional. Apuntan a superar el millón de barriles por día antes del 2030.

Vaca Muerta está a punto de alcanzar un nuevo récord. La producción de petróleo no convencional en la cuenca neuquina está cerca de superar la producción del convencional en todo el país, algo que nunca había ocurrido. Así se desprende del informe de la consultora Oil Production Consulting, en base a los últimos datos oficiales.

Hace tan solo 5 años, a fines del 2018, la producción de petróleo no convencional apenas superaba los 10.000 m3/d, mientras que la convencional se acercaba a los 70.000 m3/d. El último dato, de agosto de este año, muestra que la producción no convencional fue de 48.206 m3/d, un 49% del total del país, mientras que la convencional fue de 50.645 m3/d, un 51% del total.

Actualmente, la cuenca neuquina concentra la producción total en un 63%, le sigue el Golfo de San Jorge con 31%, luego la Cuyana con 3%, la Austral con 2% y la Noroeste con 1%. Es que el petróleo convencional se encuentra en declino natural, mientras que del otro lado el shale oil de Vaca Muerta no para de crecer, debido a las inversiones y la mejora de productividad de los últimos años.

En el sector no sorprende, y el dato podría consolidarse a futuro: en la distribución de reservas por cuenca, la neuquina concentra el 55%, la del Golfo de San Jorge el 43%, la Austral el 1%, la Cuyana el 1% y ya la del Noroeste está en 0%.

En la última Expo AOG 2023, la más grande del sector, que se realiza cada dos años en La Rural, el titular del Instituto del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, afirmó: “Loma Campana convirtió a Argentina para dejar de ser un país con petróleo, a uno petrolero, y ser un país neto de exportación en hidrocarburos”.

El caso del shale gas

En la carrera entre la producción convencional y la no convencional, en el caso del shale gas ya la viene ganando hace tiempo. A fines del 2018, la producción no convencional superaba los 50.000 mm3/d, mientras que la convencional estaba cerca de los 80.000 mm3/d. Las curvas se cruzaron en septiembre del 2021 y desde entonces el shale gas está por encima. En agosto, último dato disponible, se produjeron 89.238 mm3/d de shale gas, el 62% del total del país, contra 55.115 mm3/d, el 38% del total.

De todos modos, en el caso del petróleo no celebran los números. La producción de todo el país, que venía en aumento sostenido desde septiembre del año pasado, llegó al pico de 100.337 m3/d, y desde entonces cayó todos los meses. Tuvo una recuperación en agosto, pero se encuentra en 98.851 m3/d.

En cuanto a cantidad de barriles, en marzo había alcanzado el pico de producción de 649.000 diarios, y el último dato de julio fue de 632.000 diarios. Entre los motivos, en el sector hablan de la falta de insumos debido a las importaciones, las dificultades para girar dólares al exterior y la incertidumbre de precios, en un contexto donde se amplía cada vez más la brecha entre el barril criollo y el de exportaciones.

Este es uno de los motivos detrás del “dólar petróleo”, el incentivo que impulsó el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa. Le permite al sector liquidar el 25% de las exportaciones al tipo de cambio CCL, hoy por encima de los $900, sin perder el acceso al MULC, donde pueden importar a un dólar oficial de $350.

Altas fuentes del Ministerio de Economía aseguran que la relación entre Massa y los empresarios energética es buena. De hecho, Massa les adelantó la medida antes de anunciarla la semana pasada, en su paso por Vaca Muerta, en una reunión que no trascendió públicamente, realizada en el Palacio de Hacienda, y que contó con figuras como Marcelo Mindlin, de Pampa Energía.

En su última reunión, el Club del Petróleo, que reúne a los empresarios más importantes del sector, invitaron a disertar al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien se retiró entre aplausos y halagos del presidente del Club, quien lo presentó como un “protagonista” de la actualidad que “quiere construir”. Fuentes de Economía aseguran que Massa viene siendo invitado a esos encuentros, pero decide no participar porque es quien debe “controlar” al sector y no participar de almuerzos. La relación del ministro es con Marcos Bulgheroni, quien es hoy el número uno en Pan American Energy (PAE).

fuente:AMBITO