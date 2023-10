Bullrich enojada con los gobernadores radicales del norte: “Te vi riéndote mucho con Massa”

Se lo dijo a Valdés, que se despegó y contó una conversación del ministro con Morales. En plena tensión, algunos radicales cordobeses empiezan a sospechar de gestos de otros integrantes de Juntos al candidato de UxP.

“Te vi riéndote mucho con Massa”, lanzó Patricia Bullrich en una charla personal con gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

El hecho se produjo días después de la reunión del ministro y candidato de Unión por la Patria con los gobernadores del Norte. Precisamente, la institucionalidad del encuentro fue lo que trató de utilizar como argumento el radical correntino para excusarse por la buena sintonía con Massa.

“Fue un acto institucional”, trató de defenderse Valdés, aunque redobló la apuesta y contó que el ministro amagó con ofrecerle un ministerio al jujeño Gerardo Morales. Bullrich no sale de su malestar con los radicales de Jujuy y Corrientes, y pone también la mira en la UCR cordobesa, donde ambos gobernadores renovaron sus contactos con la tropa del radicalismo mediterráneo.

Morales nunca cortó los lazos con el radicalismo mestrista y hay algunos rivales del exintendente Ramón Mestre que sospechan de sondeos del jujeño para que se trabaje a favor de la candidatura de Massa en la capital cordobesa. Territorio en el que, la vertiente radical que conduce Mestre tiene un predominio claro por encima del resto de la UCR; incluidas las facciones que lideran los diputados nacionales Mario Negri y Rodrigo de Loredo.

Sin embargo, hay otros radicales con peso en la capital cordobesa que reconocen que eso puede ser recién en un escenario de ballotage entre Massa y Javier Milei. Antes, no.

En tanto, el valdesismo en Córdoba, como ya contó LPO hace una semana va a jugar en la interna cordobesa que tendrá el partido en abril. Antes de eso, las discusiones principales pasan por saber cómo quedará conformado el bloque opositor en la Unicameral y si el correntino logrará frenar o no el acuerdo de Morales con Martín Lousteau para la conducción radical nacional a partir de fin de año.

“Valdés conoce ese acuerdo. Se lo hicieron saber varios y no son pocos los que admiten que la verdadera oposición ideológica a un Milei Presidente es el radicalismo, no el PRO”, dijo a este sitio un radical que habló con el correntino esta semana en Buenos Aires.

Por su parte, así como hay peronistas cordobeses que están al tanto de las fricciones en Juntos y sigue la avanzada que lidera el gobernador electo Martín Llaryora; el massismo también puso el ojo. Hace unos días, un importante operador de Massa que tiene varias escalas en Córdoba en los últimos meses, se reunió con un viejo caudillo del radicalismo cordobés y con dos integrantes del PRO que abrevan en el larretismo.

Las reuniones fueron por separado, pero en el mismo hotel de la zona noroeste de la capital cordobesa. Con el radical que es legislador provincial electo y asumirá en diciembre, la conversación fue directa; mientras que, con los amarillos, fue en conjunto y hubo avances para desplegarse en el norte del Gran Córdoba.

Hay socios de la alianza en Córdoba que no descartan que, los integrantes de otro partido que integra la coalición se hayan reunido con el massista paladar negro y lo hayan hecho con un Excel detallado del know how en el territorio.

Contactos de los que algunos en la coalición empezaron a conversar en los últimos días, mientras profundizan las críticas a la candidata de Juntos después de lo que fue la performance en el debate del domingo pasado.

