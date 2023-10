” Una menor en peligro en Tucumán “: Le dieron la tenencia de su hija y denuncia grave hostigamiento de su ex marido y sus ex suegros abogados

La periodista Silvia Peña Critto decidió hacer público su caso para intentar lograr que su ex marido Carlos Fernández Velasco y sus padres, los abogados Noemí Velasco Imbaud y Carlos Alberto Fernández, “cesen con las persecuciones y amenazas que padezco de manera permanente”.

“Desde el año 2016 que soy víctima de violencia de toda esta familia, pero esto se agravó cuando la justicia en abril me dio la tenencia definitiva (cuidado personal) de mí hija de 9 años. Desde ese momento empezó mí calvario porque esta gente, me hostigan, me persiguen, sacan fotos, filman, gritan en la vía pública; no solo a mí sino a todo mí entorno familar. Mí hija le tiene miedo a su papá y a sus abuelos y no quiere tener vínculo con ellos”, explicó Silvia.

“Está situación fue denunciada también al Colegio de Abogados para que tomen medidas, sin embargo no hay respuesta de esta entidad ya que la denuncia está durmiendo desde el 14 de junio”, dijo la periodista.

“La Justicia me está ayudando, porque cada vez que hago una petición se comunican para colaborarnos, se comunican para ver cómo estoy, y hay un apoyo del ministerio público; pero estás personas no cumplen con las restricciones ni medidas cautelares, están en constante desobediencia judicial y no cesan las amenazas. Tengo miedo por mi vida y la de mi hija” expresó.

Agregó que “el ministerio público a través de la fiscalía de violencia familiar y de género se preocupó por esta situación luego de que ver la cantidad de denuncias penales que existen en contra de los denunciados”.

“Pedí sanciones al Colegio de Abogados ya que son letrados y la señora Velasco Imbaud es mediadora judicial, pero no tengo respuestas ya que el Colegio me manifiesta que no tuvieron tiempo de ver mí denuncia. Es gravísima está situación porque hay una menor de por medio que sufre maltrato infantil y está letrada tiene más de veinte denuncias hasta de falsificación de actas. Me parece una vergüenza que nadie les ponga un freno a esa gente”, afirmó.

Según lo que manifiesta, “está familia lo único que hace es denunciar a cualquier persona de su ámbito cercano para asustarla tanto es así que denunciaron a psicólogas, transportista, maestras, directora del colegio donde asiste mí hija, dueño de esta institución, inclusive inventaron una falsa denuncia a mi pareja, el funcionario judicial Gonzalo Cornet”.

“Me preocupa está situación porque está en juego la integridad psicóloga y la vida de mí hija, ella sufre un constante mal trato, por parte de la familia paterna, tanto así que ruega no verlo a su papá porque lo único que hace es gritarle. Por ese motivo pedí a la justicia que la escuche. Tengo fe que el juzgado la va a escuchar y ayudar para que se cumpla su deseo, porque la obligan a ir a un lugar donde es maltratada, hostigada y hasta la filman adoctrinándola”, remarcó la periodista.

La madre de la niña asegura que el régimen comunicacional impuesto es cumplido como corresponde, “mi niña le tiene mucho miedo a su papá, cada vez que vuelve de su casa lo hace asustada, intranquila y llorando porque la amenazan que le va a pasar algo a su mamá. Cada vez que debe ir unas horas con su papá se pone nerviosa, llora y clama que la escuchemos que no se quiere ir, pero soy muy respetuosa de la justicia y le explicó que debe tener un vínculo con su papá”.

Desesperada, pide “tener tranquilidad y poder gozar de una vida en paz junto a mi hija. Solo pido que nos dejen en paz, que cumplan con la sentencia”, y concluye esperanzada: “ojalá alguien nos escuche para tener paz”.

fuente:contexto