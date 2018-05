Analistas, afirman: “la inflación del primer semestre va estar fácilmente por encima del 16%”

Román Lejtman y Julieta Tarrés conversaron con la economista Marina Dal Poggetto, titular del estudio ECO GO, quien señaló que “todavía no queda claro cuál es el plan” que el gobierno encarará tras el acuerdo con el FMI, y anticipó que durante el segundo trimestre “caerá fuerte” la actividad económica y una inflación por encima del 16% para el primer semestre. La economista consideró que la principal “inconsistencia” del actual plan del gobierno es que a diferencia de la devaluación del 2002, actualmente “el déficit fiscal no se corrige solo con la devaluación”, ya que además de el elevado grado de indexación de la economía, buena parte de los gastos públicos están dolarizados, como son los subsidios a la generación de energía, y los intereses de la deuda externa. Para la consultora, un virtual repunte en el tercer trimestre del año dependerá si el gobierno logra recuperar la “confianza de los mercados”, que según ella están exigiendo dos agendas: la de la gobernabilidad y la del el ajuste, “dos agendas que en Argentina, son contradictorias entre sí”, según Dal Poggetto.

fuente: radionacional