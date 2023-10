Alejandra Arreguez: “Apostamos a dar un fuerte mensaje contra la resignación, el ajuste y el saqueo del FMI”

“Queremos darle fuerza a nuestro compromiso de lucha, en cada pelea, en las calles y en el Congreso para enfrentar lo que se viene”, afirmó la candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda.

La candidata a diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad votó en la escuela Capital Federal en Villa Alem. Luego de emitir su voto, transmitió un balance positivo de la campaña electoral: “Logramos llegar a cada rincón de la provincia, en una gran campaña impulsada desde abajo con el esfuerzo de cientos de trabajadores y trabajadoras y un gran protagonismo de la juventud”.

Con respecto a las expectativas de la jornada, la candidata declaró: “Hoy tiene que haber un fuerte pronunciamiento de los que no nos resignamos ante el ajuste y el saqueo del FMI, de los que no aceptamos que sigan postergando la agenda de las mujeres y las diversidades. Es una oportunidad para votar con convicciones y no resignarse a elegir al menos malo”.

Por último dijo: “Es un orgullo acompañar a Myriam Bregman en una elección histórica como esta. En el debate presidencial se demostró el alcance de nuestras ideas cuando estamos en pie de igualdad ante los demás candidatos. Hemos recibido un gran reconocimiento por ser los únicos que levantamos la voz de los trabajadores. Gane quien gane, sabemos que preparan un ajuste mayor aún para el próximo periodo. Hoy queremos darle fuerza a nuestro compromiso de lucha, en cada pelea, en las calles y en el Congreso para enfrentar lo que se viene”.

fuente:laizquierdadiario