Carrió: “El peronismo ya ganó”

La derrota de Patricia Bullrich en las elecciones del pasado domingo hicieron implosionar Juntos por el Cambio, que está al borde de la ruptura total. La razón principal es el apoyo o no al libertario Javier Milei en el balotaje frente a Sergio Massa. Por eso no es menor la palabra de Elisa Carrió, socia fundadora de JxC junto a Mauricio Macri (PRO) y Ernesto Sanz (UCR).

“Nosotros no vamos a someternos a ninguna extorsión aunque provenga de un pueblo, no vamos a dar el salto al vacío para la venta de órganos porque viola los derechos humanos, no estamos de acuerdo con la venta de niños y la legalización del narcotráfico, todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad”, aseguró Carrió en diálogo con LN+.

Y remató con un fuerte pase de factura hacia Macri: “El kirchnerismo ya ganó al equivocarse la estrategia Macri, de pelearse con Santilli y no ponerlo de candidato a gobernador”.

“La Coalición Cívica no va a apoyar a Massa ni Milei, vamos a impugnar el voto. Somos quienes más denunciamos a Massa y al kirchnerismo cuando muchos callaban o miraban a otro lado. Tampoco vamos a impulsar un salto al vacío con gente incompetente”, dijo Carrió.

Además, la líder de la CC dijo que “el que esta del lado oscuro es Mauricio y el que rompe es él. Y le va hacer cometer a Patricia un error histórico”, al sostener que Macri le “entregó” a Milei la derrota de Bullrich. Y concluyó: “El que destruyó a Juntos por el cambio es Macri”.

La postura de Carrió y la CC está en línea con el otro partido de peso dentro de JxC, el radicalismo, que anunció que no apoyarán ni a Massa ni a Milei, pero especialmente se alejan de las posiciones del libertario.

