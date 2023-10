Macri acusó a los radicales de reunirse con Massa y “transar” por detrás

El ex presidente habló luego de su pacto político con Javier Milei y Patricia Bullrich hacia el balotaje del 19 de noviembre.

Luego de su pacto político con el libertario Javier Milei, el ex presidente Mauricio Macri cargó contra los radicales. “No se rompió JxC, no al menos el que fundé yo -dijo-. Ellos (en referencia a los radicales) han tenido permanentes reuniones con Massa en todos estos años”, afirmó.

Macri habló luego de que la ex candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, confirmó su apoyo al libertario para el balotaje del 19 de noviembre.

El referente de Juntos por el Cambio (JxC) Mauricio Macri se refirió por primera vez a la alianza política se abroqueló con la Libertad Avanza para enfrentar al actual ministro de Economía, Sergio Massa.

En una entrevista en radio Mitre, Macri fue consultado sobre la posible ruptura del bloque luego de su decisión, que no fue bien vista por grande parte de la coalición, como los radicales. “No se rompió JxC, no al menos el que fundé yo”. Y luego, para justificar su decisión de elegir a Milei como el presidenciable a apoyar a semanas de la segunda vuelta, remarcó: “Somos el cambio o no somos nada”.

Las leyes y las reuniones

Además, el ex presidente se refirió a las reacciones de estos días en contra de su decisión y apuntó contra el ala radical de JxC, representada por Gerardo Morales y Martín Lousteau.

“Ellos han tenido permanentes reuniones con Massa en todos estos años. Le han apoyado todas las leyes que Massa pedía, en contra de la decisión de la mayoría: aumentos de impuestos, nuevas jubilaciones sin aportes… Morales, Yacobitti, Lousteau, todo el tiempo transando por detrás de nosotros en cosas que no han beneficiado al país”, aseguró.

Al momento de explicar sus declaraciones, indicó que siempre negociaron intercambios puntuales y que al momento de justificarse siempre pusieron una excusa. “‘Que mi provincia, que la universidad tal’, pero en definitiva en contra de la mayoría de los argentinos”, agregó.

Bullrich ganó una interna

En relación a las condiciones en las que decidió su apoyo al libertario, Macri negó haber obligado a Bullrich a ir en esa línea. Dijo que esas versiones salen de la gente a la que le gusta “ningunear y ponerse por arriba de los demás”.

“Patricia fue nuestra candidata a presidenta, ella ganó una interna con un conjunto de dirigentes importantes que tenían una idea distinta del cambio. Ganó el apoyo de la gente. ¿Cómo pueden seguir faltando el respeto cuando ella ya ha mostrado su liderazgo? Ella ha comunicado lo que siente a quienes la han votado. Lo ha hecho con transparencia, es lo que piensa -resaltó-. Ella con su visión y su realidad confirmó algo a lo que adhiero: somos el cambio o no somos nada. Creemos que seguir con esta cultura del poder oscura en la Argentina nos va a llevar a más pobreza, exclusión y va a seguir haciendo que nuestros jóvenes se vayan”, insistió.

Además, Macri aseguró que en la Argentina hay dos alternativas: la neutralidad para favorecer a Massa y la posibilidad de decirles a los votantes de JxC, a los que calificó como personas con voto independiente, que es hora de sanar la discusión sobre quién representa el cambio.

También resaltó que esta discusión debe saldarse en un momento complicado, de angustia, “con el dólar desbocado, la inflación, la inseguridad”. Por ello llamó a imitar la actitud que tuvieron Bullrich y Milei (dijo que se pidieron disculpas recíprocamente) “porque el bien superior es el cambio”.

Las críticas a Massa

En otro tramo de la entrevista, al referirse en particular al candidato del oficialismo, Macri cargó contra el candidato del oficialismo. “Es más de lo mismo, es más de lo mismo. ¿Cuántas veces mintió Massa? Todo lo que nos ha dicho en la cara… dijo que el Fondo Monetario le había dicho que no haga el gasoducto y estaba escrito en el reporte del Fondo, de diciembre y de marzo, urgente terminar el gasoducto”.

fuente:lagaceta