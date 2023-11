Socialistas apoyaran a Sergio Massa

Tal como había adelantado Mónica Fein, el Partido Socialista expresó su apoyo a Sergio Massa ante el balotaje contra Javier Milei. El comunicado.

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, recibió formalmente este miércoles (01/11) un nuevo respaldo político de cara al balotaje contra Javier Milei: el Partido Socialista. Tal como lo había adelantado la presidenta del partido, Mónica Fein, el PS emitió un comunicado oficializando la postura.

“Siempre fuimos opositores al kirchnerismo, venimos de derrotarlo categóricamente en Santa Fe, pero Milei pone en riesgo la democracia y no vamos a ser prescindentes frente a ese peligro”, dijo este miércoles (01/11) Mónica Fein.

De este modo, la titular del Partido Socialista adelantó, implícitamente, el respaldo a la candidatura presidencial de Massa. Y luego llegó el comunicado:

“Para los socialistas los principios y valores democráticos deben anteponerse ante todo. Y es por ello que creemos que es momento de invitar a cada argentina y argentino a que, aún con profundas diferencias con el gobierno actual, asumamos la responsabilidad de evitar un profundo retroceso para nuestra democracia y ls posibilidades de nuestro pueblo”, continúa.

En este marco, y aclarando que mantienen “en alto” su “agenda” y “críticas”, “frente al riesgo mayor que supone para la democracia la posibilidad de que Javier Milei llegue al gobierno, el Partido Socialista expresa su rechazo al proyecto de La Libertad Avanza y, dadas las condiciones de la contienda electoral, apoya la candidatura de Sergio Massa”.

Según informó el periodista Iván Schargrodsky, la decisión se acordó en el marco del comité nacional: “No somos ni seremos nunca de UxP”, aclaran, y también aseguran que no mantuvieron “ningún diálogo con Massa”. Insisten en que “la decisión radica en el peligro que significa Milei para el país”.

El diario santafesino La Capital amplía la información: con Mónica Fein al frente, representantes de los 19 distritos del país fijaron la posición institucional para la segunda vuelta presidencial. “La discusión es democracia frente autoritarismo”, sostuvo Fein en el marco del encuentro partidario. Al respecto, en el PS subrayaron que “nunca” serán parte de Unión por la Patria, que no hubo diálogo con el candidato y que la definición obedeció a los riesgos que Milei implica para la democracia. Cabe recordar que en junio pasado, el socialismo había definido su participación en el frente liderado por el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, para competir por la Presidencia. La coalición Hacemos por Nuestro País (HNP), que incluyó a peronistas no kirchneristas, a los partidos Demócrata Cristiano y Autonomista y otras fuerzas provinciales, quedó en el camino en la primera vuelta.

fuente:urgente24