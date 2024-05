” SORPRESA “: “Me dijo que era mujer”, un hombre quedo desconcertado en su luna de miel

Un joven de 26 años se casó con una persona que conoció por Internet y días después, durante su luna de miel, descubrió que era un hombre.

El inesperado hecho ocurrió en Indonesia. Cuando el esposo, identificado por sus iniciales AK, descubrió el engaño junto a su familia y denunció a su falsa pareja.

Todo comenzó tras su primer contacto por Internet que luego los llevó a conocerse en persona y concretar varias citas. Luego de varios encuentros, el joven aseguró que estaba completamente enamorado de ‘Andina’, por lo que decidió proponerle casamiento.

Ella no dudó en aceptar casarse con él pero puso una condición: que la boda no sea por registro civil ya que, según ella, su madre había muerto y su padre la había abandonado, por lo que ningún integrante de su familia asistiría.



La ceremonia fue de bajo perfil, organizada por el líder religioso local, con los invitados más cercanos y en el pueblo de AK, Wangunjaya. Una vez en la luna de miel, Andina se negaba a tener relaciones sexuales con su esposo y continuaba ocultando parte de su rostro delante del resto de las personas.

so fue lo que llamó la atención de la familia de AK, que decidió investigar sobre la vida de la flamante esposa y terminó encontrando a su padre. Tras ponerse en contacto con él, les reveló algo impensado: en realidad era un hombre, cuyas iniciales son ESH.

Finalmente, ESH fue detenido y espera su sentencia para conocer los años de cárcel correspondientes. Tras su detención, confesó que se había hecho pasar por una mujer para quedarse con el dinero de AK. “Me dijo que era mujer”, aseguró él.

fuente:CONTEXTO