TUCUMAN: El Gobierno de Jaldo ofertó dos pagos de $40.000 y los gremios estatales dieron su rechazo

“Nos vamos con las manos vacías”, afirmaron en ATEP. Se pasó a cuarto intermedio

En el marco de la negociación salarial con estatales, desde el Gobierno llevaron adelante la segunda ronda de negociaciones con los representantes de los distintos sectores y formalizó una propuesta salarial. Se trata de un anticipo a cuenta de futuras paritarias por un total de $80.000, en dos partes.

Los primeros en reunirse con los funcionarios de los ministerios de Gobierno y de Economía fueron los referentes sindicales de la educación. A la salida de la audiencia, la secretaria adjunta de ATEP, Nora Yenad, no ocultó su malestar. “Realmente no hemos conseguido un aumento. No hay aumento para el salario. Se ha ofrecido simplemente un bono de $40.000 para mayo y de $40.000 para julio; o sea, nada. Nos vamos con las manos vacías, sinceramente”, expresó la dirigente gremial.

Yenad remarcó que, además, estas sumas “no impactan para nada en el sueldo”, por lo que no tendrían incidencia por ejemplo cuando cobren el aguinaldo.

“Nosotros habíamos pedido un 50% sobre el básico. ¿Por qué? Porque el básico de un docente es de $75.000. Entonces, se llegaría a $110.000. Es decir que seguiríamos por debajo de la canasta básica”, argumentó la referente de ATEP a la prensa.

fuente:losprimeros