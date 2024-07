Prat Gay se burló del Presidente Milei por la denuncia contra el banco Macro

“Notable pérdida de entusiasmo en la propiedad privada”, ironizó el ex ministro macrista. Maslatón trató de chavista al presidente.

Alfonso Prat Gay se burló de Javier Milei por la acusación de “golpismo” contra el Banco Macro, al que el gobierno cuestiona por haber ejecutado los puts.

El ex ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri recordó que hace unas semanas el presidente calificaba de “héroes” a los fugadores de dólares y ahora escracha a una entidad privada por haber hecho una maniobra de mercado perfectamente legal.

“En 2 meses pasamos de ‘el que fuga dólares es un héroe porque escapó a las garras del Estado’ (Foro de Llao Llao) a ‘es un golpista’ (Bolsa de Comercio de BA) quien ejerce su derecho… para escapar de las garras del Estado!”, publicó Prat Gay en su cuenta de Twitter. “Notable pérdida de entusiasmo en la propiedad privada”, chicaneó el economista.

El miércoles Milei acusó a un banco que no identificó de de tener “intenciones golpistas” por ejecutar los puts tras el anuncio del “canje” que hicieron Luis Caputo y Santiago Bausili. El jueves Caputo contradijo al presidente y dijo que el Macro no tuvo malas intenciones, según le explicaron.

Pero horas después Milei insistió con la acusación y dijo que el banco “intentó desestabilizar porque juega para otro lado, creció en el kirchnerismo porque hacía negocios con Anses”.

El que respondió a estos dichos de Milei fue su antiguo amigo Carlos Maslatón, que lo acusó de chavista. “Estas declaraciones de Milei son probablemente las peores que ha hecho en toda su vida política. Esto es chavismo puro, comunismo en su máxima expresión”, criticó.

“Objeta a quien le vende al estado los propios bonos del estado a través de un derecho a venderlos que el mismo estado otorgó”, explicó Maslatón. “Milei no solo muestra que es profundamente antiliberal y que está desorbitado porque a él no le gusta cómo se mueven los precios, sino que transmite la mayor inseguridad financiera y jurídica que solo lleva a que más inversores huyan despavoridos al estar frente a un demente que no cumple los contratos y que acusa conspiración”, agregó.

