GRAVE: Denuncian que el INTA prohibió palabras

El gremio APINTA denunció que las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) prohibieron el uso de algunas palabras, como “cambio climático”.

Desde la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta) denunciaron que las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) prohibió el uso de algunas palabras, como “agroecología” y “cambio climático”, en comunicados oficiales.

El sindicato, que agrupa a trabajadores del organismo científico, asegura que Juan Cruz Molina Hafford y María Beatriz ‘Pilu’ Giraudo, el presidente y vice del INTA respectivamente, dieron la orden de prohibir términos en los comunicados del organismo científico especializado en agro. En el listado de ‘prohibidos’ figuran: “cambio climático”, “sustentabilidad”, “agroecología”, “género”, “biodiversidad”, “huella de carbono” y “prohuerta”.

Por esta situación, el sindicato pidió explicaciones al Consejo Directivo de la entidad, pero no obtuvo respuestas.

De acuerdo al sitio Periferia.com.ar, el pasado 11 de junio, APINTA emitió un comunicado en el que denunció la situación de censura y alertó que la prohibición de utilizar los términos mencionados afecta el desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2015-2030. Dos semanas después, el 25 de junio, la situación fue llevada a un encuentro de comunicadores de las regionales del INTA, en donde estaba presente el presidente del instituto, Molina Hafford.

Y las autoridades volvieron a insistir. “Recomendaron que no se usen esas palabras y que se baje la presencia en Twitter, diciendo que es donde el Gobierno da la discusión política“, afirmó el secretario general del sindicato, Mario Romero. Y destacó: “Nos llegó información de que en los equipos de comunicaciones regionales del INTA recibieron una bajada de línea sobre no utilizar esas palabras”.

Apinta cuestionó también la utilización de bots/trolls ligados al Gobierno, que realizan comentarios descalificadores y posteos agresivos contra la institución y la recepción de correos de “propaganda política y adoctrinamiento” desde la Subsecretaría de Vocería y Comunicación. Por el momento, el Consejo Directivo del organismo no se manifestó al respecto.

FUENTE: URGENTE24