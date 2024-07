El FMI agravó las previsiones sobre la caída de la economía argentina en 2024

En su último reporte global, el Fondo Monetario Internacional pronosticó que el PBI del país caerá 0,7 puntos más de lo que había dicho en abril pasado. Para 2025, las proyecciones siguen siendo las mismas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) empeoró la caída pronosticada para la economía Argentina en el 2024 en un 0,7% respecto a la proyección previa de abril pasado. De este modo, según el organismo de crédito, el PBI del país caerá un 3,5% este año y no un 2,8% como preveía hace tres meses.

Así lo precisó el Fondo en su último World Economic Outlook, el reporte sobre la economía mundial que realiza de manera trimestral, que dio a conocer este mismo martes con la proyección sobre el PBI de 30 países, entre ellos Argentina. El reporte anticipa además un aumento de 3,2% en la economía global y advierte sobre riesgos al alza para la inflación en un “contexto de crecientes tensiones comerciales y una mayor incertidumbre política”.

En cuanto a los precios de las materias primas, las proyecciones estiman un aumento de las cotizaciones de los commodities (excluidos los combustibles) de 5% en 2024. En cambio, se espera que los precios de las materias primas energéticas caigan alrededor del 4,6% a lo largo del año.

Por el lado de los pronósticos para la región, el reporte reflejó un empeoramiento al detallar que para América Latina y el Caribe, espera un alza de 1,9% del PBI, mientras que en abril estimaba un repunte de 2% y lo vincula “esencialmente” a la contracción fiscal en la Argentina. En cambio, para 2025 espera una mayor expansión al estimar un crecimiento del 2,7%.

En este contexto, indicó que “el crecimiento se ha revisado a la baja para 2024 en Brasil, reflejando el impacto a corto plazo de las inundaciones, y en México, debido a la moderación de la demanda”, sin embargo, “el crecimiento se ha revisado al alza en 2025 para Brasil para reflejar la reconstrucción después de las inundaciones y factores estructurales de apoyo (por ejemplo, la aceleración de la producción de hidrocarburos)”.

Inflación a la baja, y la importancia del plano fiscal para la Argentina

En la rueda de prensa, los representantes del organismo internacional respondieron preguntas sobre la caída en las proyecciones para la Argentina e incluso se refirieron a la inflación, uno de los temas que seguirán complicando a la economía mundial, según el reporte en cuestión.

“La inflación ha venido bajando muy significativamente en la Argentina”, consideró Pierre-Olivier Gourinchas, Economic Counselor and Director of the Research Department. y agregó: “Esa es la buena noticia”.

En su análisis, se refirió a las cifras interanuales. “En 2023, rondaba el 211%. Y en 2024, proyectamos alrededor del 140%”, indicó y agregó: “Sigue siendo una cifra alta, pero también refleja gran parte de la inflación ya ha ocurrido”. Y en esa línea, comentó otras cuestiones positivas, como que “la inflación secuencial está disminuyendo bastante rápido gracias a medidas muy fuertes que han sido implementadas por las autoridades del país. Ahora, el componente clave de las medidas que se han implementado es el plano fiscal”, consideró.

Según su mirada, “el aspecto fiscal siempre ha sido un problema durante muchos, muchos años en Argentina; y aquí, por primera vez en mucho, mucho tiempo, el gobierno ha entregado un presupuesto equilibrado. La pregunta es si podrá seguir haciéndolo en el futuro”, se cuestionó. “Ahí es donde será muy importante el compromiso con el parlamento y contar con medidas de alta calidad en el aspecto fiscal”. En ese sentido consideró que “hay señales de que se está moviendo en esa dirección”.

El director del Departamento de Investigaciones del FMI explicó que el gobierno de Javier Milei va tras la búsqueda de contener la inflación. “Se suma también un endurecimiento de la política monetaria y luego de la financiación monetaria del gobierno. Así, que todas estas cosas van en la dirección de controlar la inflación, que ha sido un problema clave en el país”, puntualizó.

En cuanto a la baja del PBI proyectada, explicó que esas mismas políticas también “tienen un impacto en términos de actividad económica, claro, porque hay menos gasto público, hay condiciones monetarias más estrictas, y esto ha provocado una desaceleración muy significativa para 2024 en Argentina, con un repunte esperado en 2025 hasta alrededor del 5%”, consideró.

En tanto, Petya Koeva Brooks, subdirectora del Departamento de Investigación, se refirió al empeoramiento en la proyección para este 2024.

“La revisión a la baja del 0,7, es realmente una especie de arrastre negativo de la muy considerable contracción que vimos en el último trimestre del año pasado. Pero de cara al futuro, incluso en los próximos trimestres de este año, esperamos que el crecimiento repunte y se recupere a medida que veamos cómo se desvanecen los efectos del ajuste fiscal, así como cómo vuelve la confianza y, por supuesto, suben los salarios reales”, concluyó.

