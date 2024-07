El Gobernador convocará a los otros poderes del Estado, organizaciones civiles, eclesiásticas para avanzar en la modificación de la carta magna. “Aunque yo no pueda ser reelecto vamos a una reforma profunda”, aseguró.

El gobernador Osvaldo Jaldo anunció ayer la intención de realizar una reforma constitucional pero con un diálogo previo con todos los estamentos políticos, sociales y eclesiásticos pero aclaró que se lo hará “sin dejar de atender los problemas reales de los tucumanos”.

En ese sentido dejó en claro: “Vamos a realizar un cambio y reforma profunda que haga falta y que quede en el futuro para mejorar la calidad de vida de la gente” y aclaró que será entre todos aquellos sectores de la sociedad que aporten ideas, aunque la última palabra la tendrá el Estado”, afirmó Jaldo.

“No queremos cometer errores anteriores, que sea una reforma por un partido político a pesar de que tiene las facultades, no queremos que el PJ haga la reforma en Tucumán, sino que la oposición participe, por más que tenga dos o tres legisladores pero que también estampen la firma para llegar (a una reforma) entre todos los espacios políticos”.

Cuando el Gobernador se refiere a reforma profunda dio ejemplos claros:

“Si no debe haber más reelección (de cargos públicos) ni sistema de acoples (en materia electoral) lo vamos a hacer a través de una reforma de la Constitución”.

“Aunque yo no pueda ser reelecto estoy invitando a todos a una reforma de la Constitución y las leyes vigentes”-

“También se puede fijar topes para los gastos de funcionamiento y darle rango constitucional donde se le asigne a las áreas partidas que no superen más del 50% asi el otro 50% se utilizan para inversiones reales”.

“Apuntar a mejorar la calidad de vida de la gente con un cupo para la construcción de viviendas durante los cuatro años de un mandato”.

En ese sentido reitero que sin descuidar de forma institucional los problemas reales de la provincia “invitaremos oficialmente a los partidos políticos con representación legislativa y a las autoridades del Partido Justicialista para un diálogo y entendimiento”, subrayó y adelantó que desde el Poder Ejecutivo “designaremos gente para esta profunda reforma y si yo tengo que participar en algún momento lo haré porque tengo 41 años participando en el sistema democrático, se dialogar, escuchar y buscar el punto de equilibrio”.

“La biblioteca está dividida. Los acoples tienen rango constitucional para mi hay que ir una reforma constitucional si queremos modificar en serio y de fondo. Ahora si queremos hacer maquillaje de reducir acoples yo no me anoto en esa. A los acoples hay que eliminarlos de cuajo modificando la constitución”.

Diezmada

“La constitución provincial está diezmada. Hay muchos fallos del poder judicial que ha volteado capítulos completos de la actual constitución y muchos hoy cuestionan o se quejan de que fue hecha medida de determinados partidos o personas”.

“Propongo ir a fondo y quienes hoy tenemos un cargo institucional de los poderes ejecutivo y legislativo y también invitamos al poder judicial ir hacia esa reforma. Hoy la comunidad quiere recambios, la comunidad a través del voto popular en una elección provincial voto de una forma y en las nacionales de otra forma, no hay que subestimarla y al electorado, debemos estar a la altura de la circunstancias, si nos pide la sociedad hagamos el esfuerzo y un cambio que quede por muchos años en el futuro entre todos”.

Arzobispado y Pacto de Mayo

El gobernador realizó este anuncio en base a dos momentos claves. “Cuando fuimos candidatos a gobernador firmamos en el Arzobispado un acuerdo de 12 puntos que hablaba de la lucha contra la pobreza, el narcotráfico y narcomenudeo, el equilibrio fiscal, el acceso a la información pública, el sistema de acoples que nos comprometimos si llegábamos a la primera magistratura”, reseñó.

“Ahí tenemos un documento base para trabajar y como si eso fuese poco el 9 de Julio pasado en Tucumán el presidente (Javier Milei) junto a 18 gobernadores firmamos otro acuerdo muy similar que trata sobre la coparticipación federal, cuestiones tributarias, el déficit fiscal por lo que estoy proponiendo es firmar otro documento con todos los espacios políticos”, sostuvo Jaldo.

fuente:comunicaciontucuman