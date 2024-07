Javier Milei echó a Teddy Karagozian del Consejo de Asesores por criticar la gestión económica

El empresario textil es el segundo integrante del Consejo echado en diez días por críticas a las políticas del ministro Caputo.

El gobierno nacional echó al empresario textil Teddy Karagozian del Consejo de Asesores económicos por las críticas a la gestión de Luis “Toto” Caputo.

Según informó el vocero Adorni, la decisión de desplazar a Karagozian fue tomada por Demian Reidel, el jefe del Consejo de Asesores y amigo de Javier Milei.

Karagozian aceptó el despido y con un dejo de ironía afirmó: “Un consejo más homogéneo es muy probable que logre sus objetivos más rápidamente”.

La decisión de Milei se da luego de que Karagozian brindara una entrevista en LN+ y cuestionara entre otras cosas el atraso cambiario y el ajuste al sector privado. “Argentina está carísima en dólares y en sueldos. Yo, honestamente, sufro viendo lo que gana la gente”, afirmó el empresario, que sugirió también que es necesaria una devaluación.

Karagozian además dijo que no observa el rebote de la economía que vende el gobierno. “La gente que yo conozco no tiene buenos números, no veo la recuperación de la que algunos hablan, aunque el Presidente tiene más información que yo”, planteó el empresario, justo el día que la Rosada dispuso una medida para facilitar la importación de textiles.

Apenas unos minutos antes de anunciar su despido, el propio Adorni le había bajado el precio a los dichos de Karagozian y los calificó “como una opinión más”.

El despido de Karagozian se suma al de Fausto Spotorno, que fue echado del Consejo hace diez días también por criticar por los medios las medidas de Caputo. Ambos episodios revelan que Milei no quiere voces disonantes entre sus asesores.

Además del despido, Karagozian fue burlado en redes sociales por los funcionarios de Milei. El segundo de Adorni, Javier Lanari, chicaneó al empresario con una imagen del osito Ted. “El único Teddy que vale la pena”, escribió Lanari, que había sido tratado de “estúpido” por Karagozian.