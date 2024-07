Banda del Río Sali: Usurpaciones con aval politíco

Unas 10 hectáreas del ingenio San Juan fueron usurpadas por tres grupos que se repartieron las tierras.

Sobre ruta 302 alternativa en la localidad de Pacara, se usurparon mas de 10 hectáreas que son propiedad del Ingenio San Juan padrón inmobiliario Nº74156, el barrio denominado Las Palmeras, fue ocupado ilegalmente por tres grupos que se repartieron el inmueble , generando un importante perjuicio al patrimonio del Ingenio San Juan, el loteo contaría con protección política ya que en el mismo funcionan incluso salones de fiestas sin habilitar , galpones, construcciones privadas y comerciales en general.



La propiedad privada debe ser resguarda con rigor por las autoridades, como que no se estaría haciendo en este caso, al permitir no solo la usurpación, sino también el funcionamiento de grandes emprendimientos comerciales que no tributan , ni son controlados por las autoridades vigentes.

