El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reafirmó que el objetivo es el “déficit cero”. Destacó el rol de las pymes en la generación de empleo. También se refirió a los avances en la reforma política. “El Gobierno no va a tirar más plata al mercado, hay que arreglarse con lo que hay”, resaltó.

En la intimidad de la Casa Rosada le llaman el “canciller” o el “comisario bueno” ya que con su estilo atenúa las firmes declaraciones del Presidente. En una entrevista con Ámbito Financiero, Francos respondió las consultas en la oficina del Ministro del Interior ya que no quiso trasladarse al primer piso donde está el despacho del Jefe de Gabinete, contiguo al del Presidente. A continuación, los aspectos salientes del reportaje.

-¿Cómo está viendo la situación económica?

– Venimos observando que el estado de la opinión pública es tan favorable al Gobierno en esta situación. Algo pasa, se quería un cambio de régimen, el tema de la esperanza, pero en el fondo está habiendo una reactivación que la gente percibe. Hay algunos semáforos que empiezan a ponerse verde dentro del rojo general que había hace un tiempo. Creo que desde abril-mayo, ahí se produjo para mí el primer cambio, se nota un movimiento en la actividad, aunque todavía es pequeño.

– ¿En el Gobierno creen que están boicoteando los mercados o desde algunos sectores de la política?

El otro día un operador bursátil con mucha calle, me dijo que esta vez no fue Massa, sino que fue Cristina (Kirchner) la que mandó a operar. Estos mercados se operan con poca plata, pero la operación grande fue la que llevó a cabo el Banco Macro. Esto genera ruidos. Porque por otro lado uno escucha la información de que Massa opera en el sentido de “haga patria y compre dólares”. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Las pruebas son los comentarios que escuchás? No son pruebas. Es decir, no se puede probar. Sin embargo, algunos dirigentes sindicales me han dicho lo de Sergio Massa.

– Dentro de la ley Bases, en la reglamentación, ¿habrá alguna medida que pueda mejorar la situación de las pymes?

Dentro de la propia ley a través de la reglamentación está la posibilidad de que las grandes inversiones contemplen un porcentaje de actividad vinculada a las pymes. En este sentido, se está trabajando para incentivar a que las pymes puedan ser proveedoras de las grandes inversiones. Dentro de esos incentivos ver qué ventajas se les pueden dar a las pymes para que puedan generar empleo. La Argentina necesita generar empleo y el que lo genera es la pyme. Entonces lo que tenemos que hacer es ver que incentivos se le puede dar a este sector para que genere empleo nuevo. Por supuesto que cualquier medida debe coordinarse con el tema fiscal. Pero, a priori, se me ocurre disminuir fuertemente las contribuciones patronales. También la reducción de algunos tributos. Algo tenés que dar para promocionar la actividad pyme.

– La presión impositiva es una queja recurrente de todos los sectores…

La Argentina está en una encrucijada que es muy compleja. Por un lado, repusimos Ganancias y por el otro lado bajamos Bienes Personales lo que obliga a ver cómo se equilibran las cuentas fiscales. Porque el objetivo es, por supuesto, el déficit cero. Estos son los temas que se deben considerar. Este año la Argentina tiene por delante importantes vencimientos de deuda que debe verse de qué manera se enfrentarán. Bueno, son todas cuentas que tienen que hacer los economistas.

– ¿Cómo se imagina la Argentina de acá a un año?

El 18 de julio del 2025 me imagino un país con muchas respuestas a los problemas que está sufriendo la Argentina hoy. Por supuesto, me imagino un país con baja tasa de inflación, muy baja, cerca de cero porque la realidad es que los elementos que la generan van a estar absolutamente controlados. Me imagino un país con actividad económica creciente, un país con inversiones, un país donde finalmente tengamos el comienzo y avance de la infraestructura para generar los recursos de Vaca Muerta. Me imagino un país donde se empiece a encaminar la inversión en la licuefacción de gas que nos permita exportar gas licuado. Me imagino un país con solución para que las empresas pymes sean capaces de generar más trabajo. Me imagino un país con una vida mucho más razonable para los argentinos, teniendo en cuenta todas las ventajas comparativas que tenemos. Entonces, lo que no me imagino es que sea razonable vivir en un país con el 50% de pobreza, eso nunca más.

FUENTE:AMBITO