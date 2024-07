Carlos Rodríguez, exasesor de Javier Milei cargó contra Luis Caputo: “¿Qué van hacer los no tengan dólares para vender?”

El exasesor del mandatario libertario criticó al titular de la cartera económica por sus dichos sobre los impuestos. Rodríguez ofició hasta noviembre de 2023, previo a la asunción, como jefe de asesores económicos.

El exasesor del presidente Javier Milei, Carlos Rodríguez, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que los argentinos deberán “vender sus dólares para pagar impuestos”: “¿Que van a hacer los que no tienen canutos para blanquear y vender?”.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), el economista que asesoró a Milei en sus inicios al frente del Poder Ejecutivo cruzó al titular de la cartera económica: “Si no va a haber pesos en el mercado, ¿que van a hacer los que no tienen canutos para blanquear y vender al dolar oficial al BCRA?”.

“Los alemanes sobrevivieron a la hiper con dos o tres billetes por persona. Pero seguro que no tenían cientos de Impuestos, aranceles, tasas y contribuciones que pretendían recaudar varias veces el mismo PBI!”, agregó.

Rodríguez ofició hasta noviembre de 2023 como jefe de asesores económicos de Javier Milei. Antes de la asunción presidencial, el especialista se alejó de la gestión libertaria y señaló malos tratos por parte del recién electo: “No he sido consultado en meses”.

Los dichos de Luis Caputo

Este jueves por la noche, el titular de la cartera económica utilizó sus redes sociales para responder una consulta sobre la decisión de cerrar la emisión en pesos para comenzar la compra de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) que se aplica desde el lunes pasado.

“Nada se modifica en lo cambiario. Esto es una profundización del esquema monetario. En la medida que el BCRA inyecte pesos por compra de dólares en el MULC, efectivamente venderá dólares en el ccl para esterilizar esos pesos. Es decir, la cantidad de pesos ya no crecerá más. Solo se achicará, ya que el país cuenta hoy con superávit fiscal. Como venimos diciendo desde enero, el peso será la moneda demandada, ya que los impuestos se seguirán pagando en pesos y la cantidad de pesos se reducirá más a mes por el equivalente al superávit primario”, explicó al momento de anunciar la operatoria.

