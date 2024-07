EE.UU: Joe Biden renunció a la reelección presidencial

El presidente Joe Biden anunció su renuncia a ser candidato a la Casa Blanca para las elecciones de noviembre de 2024 en una carta que publicó el domingo 21 de julio de 2024 en sus cuentas personales de X, Facebook, e Instagram. Minutos después, en otra publicación, brindó su apoyo a la vicepresidenta, Kamala Harris.

Biden dijo que cree que su paso al costado es “lo más conveniente para el partido y para el país”. Después del primer debate presidencial entre Biden y Donald Trump distintos líderes demócratas pidieron al presidente que reconsiderara la posibilidad de presentarse a las elecciones.

Como la renuncia de Biden a la reelección ocurrió antes de la Convención Demócrata, que se celebrará a partir del 19 agosto de 2024, se abre la posibilidad de que la convención sea abierta y que el candidato alternativo tenga que persuadir a los delegados elegidos en las elecciones primarias para obtener su apoyo.

Biden hizo el anuncio en una carta que publicó el domingo 21 de julio de 2024 en sus cuentas personales de X, Facebook e Instagram. Media hora después del anunció, el presidente anunció su respaldo a la vicepresidenta, Kamala Harris, para que asumiera la candidatura presidencial.

Biden dijo en la carta que cree que su paso al costado es “lo más conveniente para el partido y para el país” y añadió que ahora su foco estará “únicamente en cumplir mis deberes como presidente por el resto de mi período presidencial”.

La decisión ocurre luego de su desempeño durante el primer debate presidencial con el candidato republicano, Donald Trump, el 27 de junio de 2024, que desató comentarios, fuera y dentro de su propio partido, sobre la posibilidad real de que el presidente pudiese derrotar por segunda vez a Trump.

Con la salida de Biden, se abre la posibilidad de que la Convención Nacional Demócrata sea abierta

La Convención Nacional Demócrata se celebrará entre el 19 y el 22 de agosto de 2024 en Chicago, Estados Unidos. Como te explicamos en Factchequeado, en las primarias, los candidatos necesitan el apoyo de un número determinado de delegados para convertirse en los candidatos presidenciales del partido.

Si ningún candidato llega a la convención con la cantidad necesaria de delegados para tener asegurada su candidatura, se habla de una “convención abierta”, porque se convierte en una especie de “mini primarias”, con cada candidato intentando persuadir a los delegados, como explica The Washington Post.

Ojo: se habla de “posibilidad” porque todavía hace falta esperar que el Partido Demócrata anuncie si se realizará o no una convención abierta. The Washington Post explica que la convención abierta no es la única opción que tiene el partido: los demócratas pueden, antes de la convención, llevar a cabo una votación virtual para decidir sobre la candidatura o expresar el apoyo completo del partido a Harris.

Biden, en el proceso de las primarias demócratas, acumuló más del 99% de los delegados demócratas comprometidos que se reunirán en Chicago. Sin embargo, con Biden fuera de la contienda los delegados, en una convención abierta, pueden elegir apoyar al candidato de su preferencia. Es decir, estos delegados no estarían obligados a apoyar a la vicepresidenta Harris.

La vicepresidenta, en un comunicado publicado en la tarde del 21 de julio de 2024, agradeció el apoyo de Biden y añadió: “mi intención es conquistar y ganar esta nominación”.

Por eso, en caso de una convención abierta, los candidatos tendrían que convencer a esos delegados de que voten por ellos, según explicó en CNN Elaine Kamarck, experta en el tema electoral estadounidense del Brookings Institution.

Algo similar ocurrió en 1968, cuando Lyndon Johnson, que sustituyó a John F. Kennedy tras su asesinato, anunció en marzo que se retiraba de las primarias demócratas. En la convención del partido en agosto, nominaron al entonces vicepresidente, Hubert Humphrey. En las elecciones de ese año, Richard Nixon, republicano, ganó a Humphrey por poco más de medio punto.

¿Cómo se desarrollaría el proceso para seleccionar un nuevo nominado bajo una convención abierta?

Factcheck.org, medio aliado de Factchequeado, explicó el proceso de selección de un candidato en caso de que Biden decidiera retirarse. En un podcast publicado en la página del Brookings Institute, el 1 de julio de 2024, Kamarck explicó cómo comenzaría un proceso de aspirantes poniendo sus nombres para convertirse en el nominado del Partido Demócrata.

“Harían campaña en un corto período de tiempo para ganar el apoyo de aproximadamente 4 mil [delegados]”, explicó. “Cómo lo harían, varía. Quiero decir, habría muchas llamadas telefónicas. Habría muchas reuniones de delegaciones. La gente hablaría ante las delegaciones. Estoy seguro de que habría algunos debates, etc. Pero sería una campaña muy truncada dirigida a esas… aproximadamente 4 mil personas”.

Biden, más allá de respaldar a la vicepresidenta para la nominación, no tiene “ningún poder formal sobre los delegados para decir que tienen que votar por X candidato”, dijo Mayer, el profesor de la Universidad Northeastern. “Dado que no hemos enfrentado nada como esto, es difícil saber cuánto importará su recomendación”, concluyó