Acusado de “Abuso Sexual” fue apartado del cargo José Luis Coronel en la municipalidad capitalina

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán abrió un sumario administrativo para determinar la situación de José Luis Coronel, director de Espacios Verdes, quien fue separado provisoriamente de su cargo.

La resolución 3.124/SG, dictada el pasado viernes, señala que, en los hechos denunciados, se acusa al exconcejal peronista “de cometer delitos contra la integridad sexual”.

Por su parte, Coronel afirmó que está a disposición de la Justicia, y aseguró que “nada de lo que dice la denunciante es cierto”. “Eso se aclarará más temprano que tarde, y luego voy a utilizar los mecanismos legales para accionar en contra de quien me denuncia falsamente”, expresó.

La disposición municipal, firmada por Camila Giuliano (secretaria general) y por Martín Viola (secretario de Gobierno), consigna las normativas por las cuales las designaciones de autoridades de reparticiones municipales -como secretarios y directores- no generan “estabilidad de ninguna naturaleza, siendo esencialmente revocables por el Departamento Ejecutivo en el momento que lo considere oportuno”.

“En virtud de las consideraciones expuestas, esta administración municipal estima pertinente realizar la instrucción de un sumario administrativo al señor José Luis Coronel (…) y su separación de sus funciones como Director de Espacios Verdes de la Secretaria de Servicios Públicos”, señala la resolución 3.124/SG.

El instrumento, además, faculta a la Fiscalía Municipal, que conduce Conrado Mosqueira, a designar a los instructores que tendrán a su cargo el sumario contra el funcionario.

En otro apartado, se advierte que la separación del cargo se mantendrá “hasta tanto se determinen y deslinden responsabilidades mediante auto, decreto o sentencia judicial que ponga fin al proceso”.

“Al tomar conocimiento de la denuncia, lo primero que hice fue presentarme en Fiscalía poniéndome a disposición de la Justicia y colaborar en todo lo que esté a mi alcance. Honestamente, no tengo nada que ocultar”, afirmó Coronel, patrocinado por el abogado Ernesto García Biagosh.

Además de negar las acusaciones, pidió “aclarar algunas cosas”. “Primero, es mentira que tengo una causa por comercialización de estupefacientes abierta; se falta a verdad cuando dicen que encontraron drogas en el registro que se hizo en mi inmueble. Como así tampoco es cierto que la denunciante preste o haya prestado servicios en la Municipalidad. Decir estas cosas sin fundamentos, sin pruebas y fácilmente comprobables, no hace más que demostrar la falta de credibilidad del representante legal de la denunciante”, afirmó Coronel. /La Gaceta

A su vez, García Biagosh señaló que su cliente “es el primer interesado en que esto avance”. “Se va a defender por supuesto de esta falsa acusación, pero no sólo con palabras, sino con las suficientes pruebas con las que contamos, que demostrarán que los hechos denunciados no tienen asidero, y no tienen otro objeto que intentar manchar su buen nombre y honor”, expresó.



Dirigente peronista

Desde lo dirigencial, Coronel surgió de ATSA, el gremio de la sanidad, y obtuvo una banca como concejal de San Miguel de Tucumán en 2019. Finalizado su mandato, integró la lista del acople oficialista “Activar”, como postulante en segundo término, pero no alcanzó los votos para continuar en el cuerpo vecinal. Finalmente, fue convocado por el municipio para asumir como director de Espacios Verdes. Fuentes del municipio detallaron que, mientras permanezca en curso el proceso administrativo, no se designará a ningún funcionario en su reemplazo.

Requerimiento desde el Concejo Deliberante

La concejal del PJS, Ana González, elevó un pedido de informes a la intendenta Rossana Chahla por la denuncia contra el funcionario. “Entendiendo la gravedad de los hechos ocurridos y denunciados, la vulnerable situación de la empleada municipal, y el abyecto nombramiento del funcionario del ejecutivo municipal, de dudosos antecedentes, es que solicitamos se imprima a este pedido la mayor celeridad para conocimiento de la población y la seguridad de la empleada víctima de esta gravísima denuncia”, consignó la edil alfarista.

