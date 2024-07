SALUD: Cómo saber cuando el cerebro está envejeciendo de manera saludable

Algunos cambios asociados con la edad son comunes y fáciles de identificar. No obstante, hay signos que son más sutiles y que, en determinados casos, pueden ser una advertencia

Las personas están viviendo más tiempo ahora que nunca antes. En 2015, menos de una de cada 10 personas en el mundo tenía más de 65 años. Para 2050, se espera que este número casi se duplique. A medida que la población envejece, no es sorprendente que se espere que el número de personas que viven con demencia aumente.

La demencia es una enfermedad relacionada con la edad y, según algunas estimaciones, el número de individuos diagnosticados podría triplicarse para 2050. Se trata de un grupo de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales que pueden interferir con la vida diaria. No es una patología específica, ya que hay varias que pueden causarla y hay muchas formas. La que probablemente hayas escuchado más es la enfermedad de Alzheimer, que es la causa más común de demencia progresiva en adultos mayores.

Sabiendo que se espera que la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia aumenten, puedes preguntarte si hay algo que puedas hacer para prevenirlo. Es una pregunta común, sin una respuesta fácil. Ciertos factores de riesgo, como la edad y los antecedentes familiares, no se pueden cambiar. Pero hay pasos que puedes tomar para mantenerte saludable a medida que envejeces y disminuir las posibilidades.

Muchas de las estrategias para vivir bien a medida que envejeces son las que probablemente hayas escuchado muchas veces. Hacer actividad física regularmente, seguir una dieta saludable, no fumar, manejar el estrés y dormir bien son todos ingredientes para una vida larga y saludable.

Pero, ¿qué hay de las estrategias específicas para la salud cerebral? ¿Hay formas de reducir el riesgo de demencia? Mejor aún, ¿se puede prevenir completamente la demencia? Si tienes demencia, ¿qué se puede hacer para tratarla o ralentizar su progresión? ¿Se puede vivir bien con demencia? Si es así, ¿cómo?

Estas son preguntas importantes que los científicos e investigadores están tratando de responder. En los próximos capítulos, explicaremos lo que los profesionales médicos saben y lo que aún esperan descubrir en cuanto a la salud cerebral y la demencia. Comenzamos con una discusión sobre lo que es típico en el envejecimiento y lo que no lo es. También aprenderás sobre las partes del cerebro que son específicas para la memoria y otras habilidades cognitivas. Esta información puede ayudarte a comprender mejor la salud cerebral.

Qué es típico (y que no) en el envejecimiento

No importa cuán saludable y libre de lesiones te hayas mantenido. El desgaste que viene con la edad le pasa factura a tu cuerpo. Puedes comenzar a notar cambios tan pronto como en tus 30 o 40 años, cuando es un poco más difícil recuperarse de un resfriado o correr tan rápido como solías hacerlo.

Algunos de los cambios físicos que vienen con el envejecimiento son fáciles de ver, como el encanecimiento o adelgazamiento del cabello. Tu piel es otro ejemplo. Puede arrugarse y caerse a medida que se vuelve más delgada, seca y menos elástica. Pueden aparecer manchas de la edad y tu piel puede magullarse más fácilmente.

Otros cambios físicos que ocurren con el tiempo pueden no ser tan fáciles de notar, al menos al principio. A medida que envejeces, tus ojos y boca pueden comenzar a sentirse más secos. El ejercicio vigoroso se vuelve más difícil porque tus pulmones no pueden tomar tanto aire cuando respiras. Las paredes de tu vejiga a menudo se vuelven menos elásticas, lo que hace que los viajes al baño sean más frecuentes.

Algunos cambios relacionados con la edad son tan sutiles que puede que no los notes hasta que estén bien establecidos. Tu sistema digestivo naturalmente se desacelera, lo que lleva a episodios de estreñimiento. Tu sistema inmunológico no funciona tan bien, por lo que puede que te enfermes con más frecuencia. La función renal disminuye, y es más fácil deshidratarse o retener líquidos. Estos son cambios típicos que vienen con la edad y a los que muchas personas aprenden a adaptarse en la vida cotidiana.

El envejecimiento típico del cerebro

Al igual que con otras partes de tu cuerpo, el cerebro también experimenta cambios con la edad. Con un peso de aproximadamente 1.36 kg (3 libras), es el órgano más complejo de tu cuerpo; una computadora maestra que controla acciones que requieren pensamiento, como equilibrar tu chequera. También maneja acciones en las que no piensas, como tragar comida o parpadear.

Cuando está sano, el cerebro lleva un seguimiento de todas las funciones y acciones de tu cuerpo. Almacena tus instintos y recuerdos. Te permite tomar decisiones y ser creativo. Organiza y moldea emociones. Y tal vez lo más milagroso: te permite hacer todo esto simultáneamente.

Considera algo tan simple como leer. A medida que comprendes el significado de cada palabra, probablemente también estés sosteniendo un libro o una tableta en posición vertical, ajustando su distancia de tus ojos y pasando páginas cuando lo necesitas. Estás estudiando lo que lees, recordando información que ya conoces y respondiendo emocionalmente al texto.

Al mismo tiempo, probablemente estés procesando sonidos y sensaciones del entorno que te rodea. Es posible que también estés haciendo otras cosas al mismo tiempo, como vigilar el reloj o sorber café de una taza. Tu cerebro controla todas estas acciones. Y mientras todo esto está sucediendo, tu cerebro está gestionando funciones vitales que no están directamente relacionadas con lo que estás haciendo en ese momento. Se asegura de que estés respirando, digiriendo alimentos y haciendo otras cosas necesarias para la vida.

El cerebro y la memoria

Tu cerebro te permite recordar experiencias, eventos o circunstancias pasadas y crear nuevos recuerdos. Para que esto suceda, estructuras específicas deben trabajar en conjunto.

El término red cerebral se refiere a diferentes partes del cerebro que trabajan juntas para realizar funciones cognitivas como pensar, aprender y recordar. Las partes más estrechamente vinculadas a la memoria son el cerebro y el sistema límbico.

El cerebro es la sección de este órgano con la que las personas están generalmente más familiarizadas. Se encuentra sobre el tronco encefálico y constituye la mayor parte del cerebro. Un surco profundo separa el cerebro en hemisferios izquierdo y derecho, conectados por una gruesa banda de fibras llamada cuerpo calloso. Cada hemisferio tiene cuatro lóbulos, y cada lóbulo es responsable de diferentes funciones. El lóbulo temporal, por ejemplo, es vital para la memoria. Se encuentra al lado de tu frente, cerca de tu sien.

El sistema límbico

El sistema límbico es una red de pequeñas estructuras ubicadas dentro del cerebro que se ocupan de las emociones y la memoria. Además, es donde encontrarás el hipocampo, la central de tu sistema de memoria. Este clasifica piezas de información, las almacena en diferentes partes de tu cerebro y las recuerda cuando las necesitas.

También mueve información entre tu memoria reciente y remota. El hipocampo te ayuda a recordar desde dónde dejaste tus llaves del auto esta mañana, hasta dónde te hospedaste en tu luna de miel. En un cerebro sano, todas estas estructuras trabajan juntas de manera eficiente. Están protegidas por tu cráneo y amortiguadas por capas de membrana. Una red de vasos sanguíneos ayuda a tu cerebro a sobrevivir y funcionar.

El cerebro está dividido en hemisferios izquierdo y derecho. Cada hemisferio está dividido en cuatro secciones (lóbulos), que están separados entre sí por surcos superficiales y tejido conectivo y por forma. El lóbulo temporal es vital para la memoria.

Los cambios cognitivos y el envejecimiento típico

Con la edad, muchas personas comienzan a notar cambios sutiles en lo bien que recuerdan, aprenden y toman decisiones. Sus mentes pueden no parecer tan ágiles y agudas como antes. Estos cambios se desarrollan gradualmente e inconsistente en personas en sus 50 y 60 años. Aunque puede resultarte inquietante saber que estos cambios pueden ocurrir, la realidad puede ser un poco menos amenazante de lo que piensas.

A medida que envejeces, el número de neuronas en tu cerebro disminuye. Las neuronas son células cerebrales especializadas que transmiten información. Menos de ellas significa menos comunicación entre tu cerebro y el resto de tu cuerpo. Con el tiempo, tu cerebro también puede encogerse en tamaño (atrofia). Afortunadamente, con miles de millones de neuronas y trillones de conexiones entre ellas, la capacidad cognitiva excede con creces lo que probablemente necesitarás en tu vida. Aún mejor, las neuronas vivas continúan haciendo nuevas conexiones, reemplazando, al menos, algunas de las que se pierden.

Sin embargo, la pérdida gradual de neuronas a menudo tiene un efecto en lo bien que piensas y aprendes, hasta cierto punto. Puedes notar cambios en determinadas tareas y funciones.

Velocidad de procesamiento

La rapidez con la que puedes procesar información y proporcionar una respuesta, como mover tu mano de una estufa caliente o dar una respuesta a una pregunta, típicamente disminuye con la edad. Según algunas estimaciones, el tiempo de respuesta de un adulto mayor es aproximadamente 1½ veces más lento que el de los adultos más jóvenes.

Esto significa que puedes necesitar más tiempo para resolver un problema complejo en tus 60 que en tus 30, por ejemplo. O puede que necesites un poco más de tiempo y un poco más de instrucción para dominar nuevas habilidades. Pero cuando se les da suficiente tiempo, los adultos mayores generalmente son capaces de encontrar soluciones precisas y efectivas que son iguales a las de los más jóvenes.

Memoria de trabajo

La memoria es un término amplio que describe la capacidad de recordar información. Con el envejecimiento típico, los adultos mayores son generalmente buenos para retener información y recuerdos que han adquirido previamente, como detalles sobre una boda familiar o la fiesta de graduación de un hijo. Puede que solo les tome más tiempo recuperar esta información. La capacidad de realizar procedimientos bien aprendidos como andar en bicicleta también se mantiene estable con la edad. Este es un ejemplo de memoria procedimental.

Donde los adultos mayores notan más a menudo cambios es en la memoria de trabajo, que se refiere a la capacidad de mantener temporalmente la información, como escuchar un nuevo número de teléfono, y luego recordarlo el tiempo suficiente para marcarlo. Con la edad, la memoria reciente y la formación de nuevos recuerdos se vuelven más vulnerables.

Atención

La atención es la capacidad de enfocarse en algo para procesar información. La atención simple (enfocada), como ver y poner el foco en un programa de televisión, tiende a mantenerse en la vejez. Sin embargo, puede volverse más difícil hacer cosas que dividan tu atención, como ver televisión mientras hablas por teléfono.

El cerebro solo puede procesar una cierta cantidad de información a la vez. El envejecimiento no parece afectar la capacidad de enfocarse en tareas simples, pero con las más complejas puede volverse más fácil perder el enfoque.

Lenguaje

Las habilidades del lenguaje describen qué tan bien puedes entender y usar el lenguaje, ya sea escrito o hablado. Con el envejecimiento típico, los adultos mayores retienen su vocabulario y su capacidad de entender el lenguaje escrito.

Comprender el habla puede volverse más difícil, especialmente en alguien con problemas de audición. Sin embargo, puede que encuentres que toma más tiempo encontrar o recuperar una palabra, y deletrear palabras familiares puede volverse más difícil. Pero esto puede ser reversible; usar un vocabulario rico y decir lo que quieres decir puede mejorar con cada año que pasa.

Función ejecutiva

La función ejecutiva es un término que describe tu agilidad mental. Incluye los procesos complejos y habilidades que hacen posible que organices tareas, recuerdes detalles, pienses abstractamente, manejes el tiempo y resuelvas problemas. Estas habilidades generalmente disminuyen con la edad. Esto no significa que retener estas habilidades no sea posible a medida que envejeces; solo puede que te tome más tiempo ejecutarlas que cuando eras más joven.

Procesamiento emocional

Esta es tu capacidad para regular tus emociones para que puedas responder adecuadamente, especialmente en situaciones negativas. La investigación muestra que los adultos mayores generalmente tienden a reaccionar menos y recuperarse más fácilmente de situaciones negativas. También se enfocan y tienden a recordar información positiva, más que la negativa.

A medida que piensas en los cambios cognitivos que vienen con el envejecimiento, el punto más importante a tener en cuenta es que, aunque muchas funciones de pensamiento pueden verse afectadas por el proceso de envejecimiento, otras apenas se ven afectadas. El envejecimiento típico no significa que todas tus habilidades cognitivas disminuirán: muchas se conservan y algunas incluso pueden mejorar con el tiempo.

Creando recuerdos

Las lagunas ocasionales de memoria a menudo son parte del envejecimiento típico. Pueden desencadenar preocupación, ansiedad y, a veces, pánico absoluto en los adultos mayores porque la pérdida de memoria es uno de los primeros signos de demencia debido a la enfermedad de Alzheimer. La memoria es cuán bien almacenas, recuperas y reutilizas información. Puedes imaginar tu cerebro como una biblioteca llena de salas con estanterías de libros, o en este caso, recuerdos esperando ser sacados.

FUENTE:INFOBAE