Se desploma la recaudación de impuestos nacionales

La AFIP informó que la recaudación impositiva de julio cayó 8%. Sin el Impuesto PAÍS que Milei/Caputo prometieron quitar hubiera sido el doble.

Milei/Caputo están frente a otra promesa de campaña que incumplirían (la 1ra fue la dolarización reemplazada por el “peso fuerte”), la reducción y posterior eliminación del Impuesto PAÍS. Ocurre que la recaudación impositiva volvió a caer en julio y solo evitó que sea peor lo recaudado por ese tributo.

El salvavidas del Impuesto PAÍS

Hace unos días, Milei/Caputo ratificaron que en septiembre el Impuesto PAÍS bajará del 17.5% a 7.5% con la meta de llegar a la unificación cambiaria y eliminar el tributo en 2025. El objetivo es también parte de las promesas de campaña del presidente libertario como lo era ir hacia la dolarización de la economía, lo que ahora se reemplazó por el anuncio de Caputo de fortalecer el peso y que la gente venda sus dólares para pagar impuestos.

Pero la recaudación impositiva no le está permitiendo al Presidente bajar el porcentaje que se cobra por el PAÍS sin que la recaudación se desplome.

El impuesto lo creó el gobierno de Alberto Fernández como parte de las medidas que complementan al cepo cambio para disuadir de la compra de divisas. Milei, que prometió sacarlo, lo aumentó 10% cuando llegó a la Casa Rosada y desde entonces se convirtió en una pieza clave de la recaudación. De hecho, es la principal y en el primer semestre significó el 6,4% del total de recursos tributarios.

Según datos que reveló la AFIP, la recaudación impositiva de julio fue de $11.910.548 millones, con una suba de 233,5% y acumula en el año $ 67.927.116 millones, un aumento nominal de 247,5% interanual.

Pero la caída interanual fue de 8% en términos reales y si descontaran los ingresos por derechos de exportación la caída sería el 15%. En ese contexto, se destacó que la recaudación que más aumentó fue la del impuesto PAIS, con 193% y luego las retenciones con el 148%.

¿Impuesto sin aval de la una ley?

El exdiputado y director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, aseguró en un posteo en su cuenta personal de X (antes Twitter) que “a menos de ocho meses de gobierno, Milei se aferra al Impuesto PAÍS para evitar el naufragio fiscal al que conduce su modelo económico, recesivo y de estancamiento”, y advirtió que ese impuesto “se recauda sin el aval de una ley. Venció el 1 de enero de 2024”. “El Impuesto PAÍS le sigue garantizando al Presidente Javier Milei que la recaudación global no se hunda definitivamente. Con un aporte de 698.351 millones en el séptimo mes del año, PAÍS ya acumula una recaudación de 4,29 billones de pesos en lo que va de 2024. Más precisamente: $4.291.759.000.000”. “Lo que recauda PAÍS ya registra un incremento superior al 1.000% interanual. Por lejos, es el tributo cuyo aporte crece más y en niveles que están muy por encima de la inflación interanual”, destacó. Por otro lado, recordó que el IVA “que es la principal fuente de financiamiento impositivo, aportó en julio 3,73 billones de pesos, pero el acumulado enero-julio 2024 (que aumentó 234%) crece por debajo de la inflación entre años”. Rodríguez concluye que “el Impuesto PAÍS está “salvando” a Milei por tres razones”: – porque, apenas asumió, aumentó su alícuota del 10% al 17,5%; – porque con la devaluación incrementó sustancialmente el multiplicador del tributo; y – porque extendió la aplicación del gravamen a otras operaciones que inicialmente no alcanzaba. En esa línea, cree que “la administración libertaria no reducirá las alícuotas del Impuesto PAÍS antes de noviembre; y sólo lo hará -a partir de diciembre- si antes logra una autorización para cobrarlo también durante todo el año próximo, mediante la aprobación de un artículo que los libertarios incluirán en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025”. Y enfatiza en que “desde el 1 de enero de 2024 el Gobierno de Milei está recaudando el Impuesto PAÍS sin que por ley se haya extendido más allá del 31 de diciembre de 2023, que fue su último día de vigencia”. “Aunque la administración libertaria envió una propuesta al Congreso para que el tributo rija por Ley hasta diciembre de este año, la iniciativa jamás se aprobó”, finalizó.

fuente: urgente24