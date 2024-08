CFK habló de las elecciones en Venezuela y le pidió a Maduro que publique las actas de votación

La expresidenta protagonizó el curso internacional “Realidad Política y Electoral de América Latina”, en México.

La expresidenta Cristina Kirchner participó este sábado de un encuentro académico en México, donde analizó la realidad política y electoral de América Latina, en el marco de la controversia que se generó en la región y el mundo por los resultados de las elecciones en Venezuela. Allí solicitó “por el pueblo venezolano, la oposición, la democracia y el legado de Hugo Chávez, que se publiquen las actas”.

Hasta su intervención en el curso internacional “Realidad Política y Electoral de América Latina”, organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, la dirigente no había realizado ninguna declaración al respecto de los comicios venezolanos. “Frente al claro y concreto problema que se produce a partir de las últimas elecciones presidenciales, comparto totalmente el comunicado que firman López Obrador, Lula da Silva y Gustavo Petro”. “La responsabilidad en materia de relaciones internacionales es vital”, opinó.

“Qué difícil hablar de utopías hoy desde la Argentina, pero pensándolo bien América Latina nació de una utopía: la libertad del siglo XIX”, había dicho Cristina Kirchner previamente. Luego contrastó ese origen con “la libertad que nos quieren vender hoy, de creer que porque insultás, amenazás o hacés una fake news sos libre. No: sos un ser gris y si no existieran las redes serías aún más gris e inexistente”.

Además, criticó la visita de diputados libertarios a condenados por delitos de lesa humanidad: “Se llevaron un proyecto en mano entregado por los genocidas para propiciar su liberación. Estos son los que hablan de democracia y dicen que hay dictadura en Venezuela”.

Posteriormente, pidió “unir a la utopía de la Justicia a la utopía de la paz de la región: que no nos trasladen ningún conflicto. Seremos el continente con más desigualdad pero si además tenemos enfrentamientos o nos convertimos en escenarios de conflictos globales a la región estamos fritos”.

“Es en este marco es que tenemos que abordar el problema de Venezuela”, interpretó y dijo que “en Venezuela no hay diablos ni ángeles”, recordando que ese país y Cuba son los únicos bloqueados a nivel global: “Nadie te explica cómo se enfrenta una economía de bloqueo”.

Sobre las democracias latinoamericanas, y luego de hacer hincapié en los golpes militares que se sucedieron el siglo XX, analizó que “al partido militar ahora lo sucedió el partido judicial, con políticas de estigmatización, persecución y proscripción de quienes lideran o representan a movimientos populares”. En ese sentido, consideró que el actual Poder Judicial argentino contiene “una rémora monárquica absoluta”.

“Necesitamos gente que lea mejor la política”, señaló en referencia a las críticas internas por sus posiciones electorales, y remarcó que “acompañé a Alberto Fernández para garantizar los votos”. También hizo hincapié en el atentado que sufrió en el 2022: “Me salvó que no salió el disparo, Dios, la Virgen y este rosario que llevo siempre acá conmigo”. Asimismo, remarcó el rol de los militantes para custodiarla.

Cristina Kirchner en México: geopolítica y medio ambiente

Durante su discurso, la expresidenta valoró el crecimiento económico de China, “que se volvió potencia sin disparar ni un solo tiro”. “Produjo una incorporación de más de 700 millones de personas al proceso de producción capitalista”, añadió y apuntó que “no se registra en toda la historia del capitalismo que alguien haya incorporado a esta cantidad de gente desde la economía rural”.

“No estamos ante dos sistemas antitéticos”, dijo y contrastó esa experiencia con las iniciativas de magnates: “Elon Musk quiere el litio al más bajo precio que pueda y con mayor cantidad. Pero no le podemos pedir que se preocupe por el medio ambiente y la inclusión”.

La exmandataria fue acompañada en el panel por Citlalli Hernández, secretaria General de Morena, y Rafael Barajas, titular del Instituto Nacional de Formación Política fundado por el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Allí, dijo que “siempre en América Latina se respetaron las identidades culturales” y remarcó “la solidaridad total y absoluta” de la región.

En su alocución, Cristina Fernández de Kirchner recordó el Golpe de Estado a Bolivia en 2019: “A Evo Morales le salvó la vida Argentina y México”. Retomando ese hecho, criticó a la Organización de los Estados Americanos (OEA): “Hablan de dictaduras y golpes de Estado cuando participaron activamente y pudieron haber provocado la muerte de Evo Morales”.

