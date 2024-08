El derrumbe global de los mercados impacta fuerte en los activos argentinos: caen acciones hasta 10% y el riesgo país supera los 1.700

El dato de desempleo de Estados Unidos gatilló un desarme de posiciones de carry en Yen, amplificando los movimientos.

Los activos argentinos se desploman con fuerza este lunes 5 de agosto, en medio del pánico global que comenzó en Japón, lo ratificó el informe de empleo en EEUU y arrastró a los instrumentos financieros a un crash mundial. Por supuesto que Argentina no escapa a esta tendencia negativa. Así, las acciones, los bonos y el dólar acusan el golpe y reaccionan a estos movimientos globales, que son producto de un ajuste de la tasa de Japón y el temor a una recesión en EEUU.

Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló al respecto: “Siempre miramos lo que pasa en mundo, no, no es ajeno menos en una Argentina que quiere estar más incorporada al mundo moderno. De todas maneras tenemos claro lo que estamos haciendo y nada de eso va a afectar nuestro camino.”

Agregó que:”Eventos que no se daban hace mucho tiempo como la caída de la bolsa de Japón, que no sucedía desde el año 1987, efectivamente, lo miramos con atención. Tenemos claro donde está la solución de la Argentina y donde está nuestra tranquilidad, que es básicamente en las cuentas públicas y en demostrar todos los días que la inflación está bajando, queremos llevar a la Argentina por un camino de seriedad y ser un país normal”.

El impacto en los bonos locales

Los títulos soberanos caen con fuerza y de cara a la apertura de mercados, los que más ceden son el Global 2014 (GD41), que cede 3,84% este lunes 5 de agosto, seguido por el Global 2035 (GD35), que cae 3,65% y el Global 2038, que pierde un 3,44%. Entre los Globales en Euros, el que más cae es el GE46 (-3,51%), seguido por el GE35 (-2,63%) y el G630 (-2,37%).

En tanto, los bonares marcan pérdidas también, aunque menos acentuada. El que más pierde es el AL35 (-2,6%), seguido por el AE38 (-1,73%) y el AL41 (-1,5%).

Lo que pasa en las acciones argentinas que cotizan en Wall Street

Sucede lo mismo con los ADRs, que están cayendo fuerte. Las acciones argentinas en Wall Street se desploman hasta 11% en el premarket, en medio del pánico global. Las mayores bajas están encabezadas por Transportadora Gas del Sur (-10,7%), Grupo Financiero Galicia (-10,3%), YPF (-9,3%) y Vista Energy (-9%). La caída generalizada también afecta a los bonos en dólares, que ceden más de un 4%.

El S&P Merval se hunde

El índice accionario de la plaza porteña se hunde casi 6%.

Las acciones que lideran esa caída son las de BBVA que cae 10%; seguida por Aluar que lo hace en -8,9%; Edenor -8% y Transportadora de Gas del norte que lo hace en -7,4%. La que menos cae es Loma Negra que cede -0,9%.

Impacto en el dólar blue

El dólar blue sube $25 a $1.420 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. En medio del pánico global, el tipo de cambio cotiza sin movimientos en las primeras operaciones.

En una rueda altamente volátil, el billete paralelo supera los $1.400 luego de dos subas consecutivas el jueves y viernes pasado. En ese marco, la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica apenas por debajo del 50% (49%).

Vale recordar que, julio fue un mes muy volátil para el dólar blue, ya que arrancó subiendo $135 (+9,7%) en las primeras dos semanas, aunque luego recortó el precio y cerró con una leve variación de $5 (0,4%), como reacción al anuncio oficial del inicio de la intervención en el mercado del dólar financiero por parte del BCRA.

