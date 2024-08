Investigadores de la Universidad Northwestern desarrollaron un material bioactivo que simula la estructura del cartílago natural. Los resultados prometedores en modelos ovinos sugieren que esta tecnología podría algún día reemplazar procedimientos quirúrgicos invasivos.

Un equipo de científicos de la Universidad Northwestern, Estados Unidos, logró un avance significativo en la medicina regenerativa al desarrollar una innovadora sustancia viscosa que podría marcar un cambio radical en la forma en que se tratan las lesiones y el desgaste del cartílago en las rodillas humanas. Este descubrimiento promete ofrecer una alternativa a las costosas y complejas cirugías de reemplazo de rodilla.

Publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), este nuevo biomaterial ha demostrado una notable eficacia en la reparación de cartílago articular en las rodillas de ovejas, un modelo relevante debido a sus similitudes con el cartílago humano en cuanto a resistencia y carga mecánica.

El cartílago es un tejido esencial para la movilidad y protección de las articulaciones, actuando como amortiguador entre los huesos y facilitando el movimiento sin fricción dolorosa. Sin embargo, este tejido no tiene la capacidad de regenerarse por sí solo en los adultos, lo que lleva a muchas personas a recurrir a cirugías invasivas para reemplazar el cartílago dañado. Estas intervenciones, aunque efectivas, a menudo conllevan un largo período de recuperación y altos costos.

El equipo liderado por Samuel I. Stupp, quien también es profesor de química en Northwestern, desarrolló un material que simula el entorno natural del cartílago a través de una red compleja de componentes moleculares. Este material, con una apariencia gomosa, está diseñado para imitar la estructura del cartílago y fomentar su regeneración.

Los investigadores aplicaron el material a cartílago dañado en las rodillas de modelos ovinos y observaron, en solo seis meses, una notable mejora en la reparación.

Una solución más duradera y menos invasiva

El crecimiento de nuevo cartílago contenía biopolímeros naturales como el colágeno II y los proteoglicanos, los cuales son cruciales para la resistencia mecánica y la funcionalidad de las articulaciones. Este avance no solo facilita la reparación del tejido dañado, sino que también podría reducir la necesidad de cirugías invasivas como el reemplazo total de rodilla.

El líder del estudio explicó que el cartílago dañado puede afectar seriamente la salud y movilidad de las personas, y destacó que su nuevo tratamiento tiene el potencial de inducir la reparación en un tejido que no se regenera de forma natural.

“Muchas personas conocen el ácido hialurónico porque es un ingrediente popular en los productos para el cuidado de la piel. También se encuentra de forma natural en muchos tejidos del cuerpo humano, incluidas las articulaciones y el cerebro. Lo elegimos porque se parece a los polímeros naturales que se encuentran en el cartílago”, afirma Stupp.

El enfoque de los investigadores, al crear un andamiaje para que el cuerpo reconstruya el cartílago desde adentro, busca ofrecer una solución más duradera y resistente al desgaste que los métodos actuales. Stupp señala que este avance podría no solo mejorar la movilidad y reducir el dolor articular a largo plazo, sino también evitar la necesidad de grandes piezas de hardware en las articulaciones.

Aunque los resultados en ovejas son alentadores, el impacto en humanos aún necesita ser evaluado. Sin embargo, el potencial del material va más allá de las cirugías de reemplazo de rodilla, ya que podría beneficiar también a atletas con desgarros del ligamento cruzado anterior y a personas con enfermedades degenerativas como la artritis.

“Creemos que nuestro tratamiento podría ayudar a abordar una necesidad clínica grave e insatisfecha”, concluye Stupp, sugiriendo que las rodillas de oveja podrían ser solo el comienzo de una revolución en el tratamiento de las lesiones articulares.

FUENTE:PERFIL