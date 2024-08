Declaró CFK en el juicio por el intento de asesinato: “Faltan los autores ideológicos, los financiadores”

La expresidenta prestó declaración en el juicio por el intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022, donde Fernando Sabag Montiel y su Brenda Uliarte están acusados de tentativa de homicidio calificada.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró durante casi una hora y media ante Tribunal Oral Federal Número 6 en el marco del juicio por el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022, en el que Fernando Sabag Montiel y su Brenda Uliarte están acusados de tentativa de homicidio calificada y se exponen a una pena de hasta 20 años de cárcel: “Faltan los autores ideológicos, los financiadores”, afirmó.

También está acusado Nicolás Gabriel Carrizo, jefe de Sabag Montiel y Uliarte en el emprendimiento de venta de copos de algodón de azúcar coloreados, señalado como partícipe necesario del atentado. La defensa de Cristina Kirchner está integrada por los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira.

El Tribunal Oral Federal N° 6 está integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari. La acusación corre por cuenta de la fiscal general Gabriela Baigún, quien acusa a Sabag Montiel y Uriarte por intento de homicidio calificado por alevosía, aprovechándose de la indefensión de la expresidenta, con la intervención de dos o más personas, y el uso de arma.

En su declaración, Cristina Kirchner atribuyó la “violencia política” a la llamada Causa Vialidad que impulsó el fiscal Diego Luciani, y apuntó contra el “partido judicial” por el hecho de que allí no sean juzgados los autores ideológicos y financistas del intento de magnicidio.

“Faltan los autores ideológicos, los financiadores. El partido judicial sigue protegiendo a los ideológos, no a los financiadores. Más que un reclamo mío es una deuda que se debe saldar con la democracia”, arremetió.

Al prestar declaración, CFK señaló al diputado Gerardo Milman y su jefa política, la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich: al primero lo escucharon decir “cuando la maten, voy a estar camino a la Costa” en un bar frente al Congreso, y la expresidenta lo calificó como “notre damus contemporáneo”.

“Los celulares de sus secretarias fueron borrados por el director de tecnología informativa del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. Todo tiene que ver con todo”, planteó, y aseguró que ellos “querían la eliminación del adversario, querían exterminar al adversario”.

Además, cuestionó a la jueza María Eugenia Capuchetti porque no siguió la “trama del encubrimiento” y consideró que así en el juicio “Están solo los autores materiales, el hilo se corta siempre por lo más delgado”. Luego, amplió sus críticas contra el fiscal Carlos Rívolo.

“La unificación que se quiso hacer con la causa de Revolución Federal con la causa de mi atentado fue rechazada por, pese a que se la pedí al magistrado que llevaba la instrucción, fue rechazada por la doctora Capuchetti, y la decisión [de ella] fue ratificada por la Cámara Penal. Por lo cual no es solamente la doctora Capuchetti. Es el partido judicial”, enfatizó.

También cargó contra los medios de comunicación, el Poder Judicial y los “grandes poderes” concentrados, graficando un triángulo con sus manos según La Nación: “Hay una articulación con los medios hegemónicos que son la otra gran pata. Y por supuesto, lo que digita esto, medios de comunicación –no nos hagamos los tontos- y poder judicial, es arriba el poder económico concentrado”, aseveró.

“La verdad que para mascota del poder no sirvo, no serví y no serviré nunca. Y eso les molesta, y lo irrita más [porque soy mujer]. Si un hombre se opusiera a eso no les molestaría tanto como una mujer”, afirmó, y sentenció: “Vuelvo a reiterar, no soy feminista pero tampoco soy estúpida”.

Fernández de Kirchner también se refirió a los discursos de odio en las redes sociales: “Son personas muy grises, que solamente existen en los posteos de las redes y de que los repliquen”, indicó, y agregó: “Si le sacan el celular y le cierran las redes, no existen y nadie se va a acordar de ellos. Son seres absolutamente intrascendentes”.

Cuando le preguntaron si había una posible revictimización de su parte: “Hay una doble victimización. Primero tengo que demostrar de que o no tuve la culta de que quieren matarme. Ridículo. Dos: la invisibilización de todo este procedimiento. La invisibilización de que solamente estamos ante los autores materiales hoy sentados acá. Pero no están los autores intelectuale ni los financiadores. Más allá de todas las pruebas que se adjuntaron”.

La defensa de Brenda Uliarte le preguntó sobre el rol de la familia Caputo en el atentado: “El que han presentado mis abogados defensores, mis querellantes en la instrucción. Usted las debiera conocer”, remarcó.

Según su defensa, “nunca se profundizó la investigación sobre las supuestas organizaciones políticas que rodeaban a los atacantes”, entre ellas Revolución Federal, liderada por Johnatan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra.

En ese marco, consideran que no se investigó “el financiamiento de Caputo Hermanos” a la propia Revolución Federal. “Morel recibió decenas de millones de pesos de la familia Caputo para trabajos de carpintería. Las transferencias están probadas”, sostienen en el equipo jurídico de la jefa del kirchnerismo.

“Este juicio es un juicio que es a los autores materiales del hecho. Faltan los autores intelectuales. Faltan los financiadores. Y Creo que bueno el poder judicial, en ese caso lo que yo considero el partido judicial, protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver en este atentado. Tenemos sentados acá a los tres autores materiales, pero no a los ideólogos, no a los financiadores”, remató.

FUENTE: ELTUCUMANO