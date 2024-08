Senado de la nación: debaten la fórmula jubilatoria y el aumento de sus dietas (EN VIVO)

La Cámara alta sesionará este jueves a partir de las 11 para realizar una doble jornada. En la primera sesión también buscarán completar la media sanción del proyecto sobre robo de menores.

A partir de las 11 en el Senado arrancó una sesión que buscará alcanzar una serie de acuerdos, y luego transferencias de inmuebles del Estado nacional y expropiaciones, tratados internacionales; concientización sobre los derechos de soberanía sobre la plataforma continental; y la autorización a cónsules y vicecónsules honorarios.

Después, abordarán el proyecto de Carolina Losada para la tipificación penal de la sustracción y/o comercialización de menores de edad. Ese tema cuenta con la aprobación en general y volvió a comisiones, por lo que ahora solo deberá procederse a la votación en particular del mismo.

Por último, se tratará la movilidad jubilatoria, proyecto que viene con media sanción de Diputados y que es resistido por el oficialismo. Su muy probable aprobación cerrará una semana negra para el Gobierno en materia legislativa.

Al cabo de ese temario, se dará inicio a la sesión pública especial convocada por la presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, para debatir proyectos relativos a las dietas de los senadores nacionales y los haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado.

11:25 – Mociones de preferencia

El senador por Catamarca de la UCR, Sergio Fama, solicitó a través de una moción de preferencia tratar el presupuesto universitario en la próxima sesión, sin dictamen de comisión, buscando asegurar la “continuidad presupuestaria de las universidades nacionales”.

José Mayans, senador por Formosa de Unión por la Patria, se sumó al pedido de su colega del Senado y apoyó el tratamiento del financiamiento de la educación y agregó: “Nosotros no desfinanciamos la educación, si quieren tratarlo ya, lo tratamos ya”.

En este sentido, Fama también solicitó que se reactiven las comisiones que aún no se constituyeron, como la que propone tratar los créditos UVA, los registros de deudores alimentarios, entre otros asuntos.

Por el contrario, el senador por Salta de Cambio Federal, Juan Carlos Romero, coincidió en que se debe tratar el presupuesto universitario pero solicitó que pase por comisión. “A mi no me consta (el desfinanciamiento), quiero que se esclarezca. Si hay una movilización no me asusta, porque tiene un alto contenido político, yo fui estudiante es lo más divertido hacer las movilizaciones”, argumentó.

Finalmente, la moción del senador Fama resultó aprobada por dos tercios de los miembros del Senado. Mientras que la moción del senador de la UCR por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, quien solicitó el tratamiento del tema de los créditos hipotecarios UVA, fue aprobado con dictamen.

Este último pedido provocó malestar entre los senadores de la oposición, dado que el pedido no estaba incluido en el acuerdo previo a la sesión.

11:12 – Inicio la sesión en el Senado

A las 11:12 de este jueves, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, ingresó al recinto y dio inicio a la sesión que se convocó para tratar varios temas, incluyendo el aumento de los sueldos de los legisladores y la movilidad jubilatoria.

A su vez, la sesión comenzó con un minuto de silencio solicitado por el senador Bartolomé Abdala en conmemoración por el fallecimiento de Francisco, el hijo del secretario Parlamentario de la Cámara, Agustín Giustinian, quien falleció hace menos de un mes por una grave enfermedad.

FUENTE:PERFIL