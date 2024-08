El presidente Javier Milei veta el aumento a los jubilados

Milei vetó el aumento del 8% a los jubilados que sancionó el Congreso.

Javier Milei vetó el aumento a los jubilados del 8% que perdieron con la devaluación, que sancionó el Senado este jueves por una aplastante mayoría de 61 votos que incluyó a senadores peronistas, radicales, provinciales y del PRO.

Milei comunicó la decisión mediante un comunicado subido a las redes y una foto bastante extraña en el quincho de la Quinta de Olivos junto a funcionarios como Toto Caputo, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno, Lucas Llach, Manuel Adorni y el diputado José Luis Espert, en la que aparece en el centro con los pulgares arriba como en la campaña.

La decisión, anticipada por el Gobierno esta mañana en medio de la sesión del Senado, se sumó a un nuevo ataque de los portales y trolls libertarios contra Macri, que aportó los votos de los senadores del PRO al aumento jubilatorio. La Derecha Diario de Fernando Cerimedo, el estratega digital de Milei, desempolvó la denuncia del Correo contra Macri.

“Correo Argentino: La causa que salpica a Mauricio Macri por defraudar al Estado, perdonar una deuda millonaria a sus empresas y que lo tiene en vilo con la Justicia”, sostuvo el medio de Cerimedo, replicando la estrategia de ataque al ex presidente que Santiago Caputo inauguró este miércoles luego que el ex presidente ordenara a sus diputados votar contra los 100 mil millones de fondos reservados que Milei le dio a la SIDE que controla su asesor.

Luego que Macri aportara los votos de los senadores del PRO para sancionar el aumento a los jubilados, los trolls y medios libertarios desempolvaron la causa Correo que arrastra el ex presidente.

LPO había revelado en su momento, que en un encuentro anterior que Macri mantuvo con Milei, le pidió que reglamente el artículo 60 de la ley bases, para poder cerrar extra judicialmente la causa del Correo. Pero el Presidente no le hizo caso. Esta causa tiene a maltraer a Macri al punto que es el principal motivo por el que rechaza la postulación del juez Lijo, que cuando la tuvo se negó a cerrarla como le pedía Macri.

Esto viene a confirmar que como reveló LPO, la tensión entre Milei y Macri no se despejó con las milanesas que compartieron el miércoles por la noche luego del rechazo a los fondos reservados. En esa comida, Macri le anticipó a Milei que mientras Santiago Caputo siga en el Gobierno la relación será dificil de normalizar.

En el comunicado, Milei justificó el veto afirmando que el aumento implicaría “un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres”.

fuente:lapoliticaonline